ОСНОВАНА ФОНДАЦИЈА "СВЕТА ПЕТКА" Епископ осечкопољски и барањски Херувим наставља мисију Светог владике Николаја Охридског и Жичког међу Србима у Хрватској
У понедељак, 6. октобра, у Клубу "Толстој" у Београду, одржан је иницијални састанак Управног савета фондације „Света Петка”.
Састанку су присуствовали Његово преосвештенство Епископ осечкопољски и барањски Г. Г. Херувим, директор Банке Поштанска штедионица г. Бојан Кекић, председник Заједничког већа општина г. Дејан Дракулић, саветник потпредседника Владе Републике Србије г-ђа Катарина Павичић, директор Лаптоп Центра г. Стевица Кујунџић, директор Музеја „Никола Тесла” г-ђа Ивона Јевтић- изабрани и именовани чланови Управног савета Фондације и магистар политикологије и докторанд МГИМО г-ђа Даница Станисављевић, која је изабрана за управницу Фондације.
Састанку је присуствовала и саветник потпредседника Владе г-ђа Сандра Малишић. За члана Управног савета Фондације изабран је и академик проф. др Дарко Танасковић, угледни српски филолог, оријенталиста и дипломата, који је, нажалост, био спречен да присуствује самом конституисању Фондације али је исто са радошћу и ентузијазмом поздравио, најављујући свој активни ангажман у њеном даљем раду.
Фондација „Света Петка” ће радити у оквирима Епархије осечкопољске и барањске СПЦ. Она је израз пастирско-мисионарске бриге ове Епархије о српској православној омладини источне Славоније, Барање и западног Срема. Млади, ђаци и студенти, биће у центру њене харитативне делатности.
„Света Петка” свој хуманитарни и надасве човекољубиви карактер истиче кроз своје прокламоване циљеве: оснаживање духовних вредности, очување националног и културног идентитета српске омладине, те промоцију образовања као темеља сваке заједнице. Фондација ће своје благочестиве циљеве постизати кроз организацију различитих образовних програма и дечијих радионица, кроз свој богат духовни и културни програм и блиску сарадњу са Црквом, пре свега Епархијом осечкопољском и барањском у оквиру које ће и деловати. Планирана је и додела стипендија талентованим ученицима и студентима како би им се омогућило квалитетно образовање какво најбољи заслужују.
Кроз своје циљеве и задатке, „Света Петка” ће значајно допринети развоју и јачању српске заједнице у Хрватској. Њен циљ је да се настави мисија Светог владике Николаја Охридског и Жичког међу нашим народом источне Славоније, Барање и западног Срема и да се учврсте духовне вредности које су из те мисије и кроз Богомољачки покрет Светог Владике проистекле.
Бригом о српској омладини ван матице и оснаживањем њеног осећаја припадности Отаџбини, Фондација брине о будућности свог народа, Цркве и државе.