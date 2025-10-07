overcast clouds
ЗА ВИКЕНД 11 САОБРАЋАЈКИ НА ПОДРУЧЈУ ЗРЕЊАНИНА Једна особа задобила тешке телесне повреде, осам лакше повређено

Фото: pixabay.com

Укупно 11 саобраћајних незгода евидентирано је прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину.

Зрењанинска полиција је саопштила да је у овим саобраћајним незгодама једна особа задобила тешке телесне повреде, а осам је лакше повређено. 

Саобраћајна полиција је у овом периоду открила и санкционисала укупно 131 прекршај, а из саобраћаја је искључено седам возача који су возили под дејством алкохола. 

Полиција је на подручју Зрењанина задржала тридесетпетогодишњег возача „ситроена“ који је управљао са 2,33 промила алкохола у организму, двадесетогодишњег возача „реноа“ са 2,15 промила, тридесеттрогодишњег возача „фијата“ са 1,27 промила алкохола, као и шездесетшестогодишњег возача такође „фијата“ са 1,49 промила алкохола.

На подручју Новог Бечеја задржан је тридесетчетворогодишњи возач „тојоте“ који је управљао возилом са 2,07 промила алкохола у организму.

Против возача који су учинили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве, најавила је зрењанинска полиција.

