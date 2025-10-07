ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ Рано јутрос подрхтавало тло у овом граду, грађани узнемирени
07.10.2025. 08:34 08:42
Коментари (0)
Земљотрес јачине 2.7 степена Рихтера погодио је усред ноћи подручје Алексинца, објавио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према подацима са сајта Републичког сеизмолошког завода Србије, потрес се догодио око пола четири ујутру на дубини од три километра.Епицентар земљотреаса је забележен на подручју између Пруговца, Липовца, Црне Баре и Манастира светом Стефану.
На основу координата, најближе насељено место је управо Пруговац надомак ког је и забележен епицентар земљотреса.
Потреси те јачине ретко кад доведу до повреда или нанесу штету.