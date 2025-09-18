(ФОТО) СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА НАЈВЕЋУ ВОЈНУ ПАРАДУ У СРБИЈИ На небу изнад Београда биће 60 различитих летелица, ученици војних школа носиће заставу дугачку 300 МЕТАРА! Ево шта још очекује посетиоце
У Београду су у току завршне припреме за војну параду која ће се одржати у суботу 20. септембра под називом "Снага јединства“.
Осим наоружања и дефилеа јединица публика ће моћи да види и око 60 различитих летелица изнад Београда. Из Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране Војске Србије најављују разноврстан и атрактиван програм, пише РТС.
И за најмлађег команданта у историји најелитније српске ваздухопловне ескадриле програм изнад београдског Ушћа је посебан задатак. Припрема се као и за сваки лет обавља у складу с прописима. Ипак лет у формацији, изнад насељеног места по много чему је специфичан.
- Ту се лети у јако блиским формацијама, у такозваним смакнутим нормама где су пилоти и ваздухоплови на малим растојањима - каже командант 101. ловачке авијацијске ескадриле мајор Богдан Ковачевић.
Према његовим речима, карактеристика такве формације је да чланови група, односно ваздухопловног поретка морају да имају потпуно поверење у самог вођу, у први водећи ваздухоплов јер је то једини основни инструмент за све остале пратиоце.
- То је још један начин да покажемо колико је у ствари присутна кохезија и поверење међу нама самима - напомиње Ковачевић.
Програм изнад Београда разликује се и у односу на симулације које смо могли да видимо претходних година.
- Када радимо приказ способности за грађане који дођу да присуствују том догађају ограничени смо и простором и временом и суштина је да будемо у видном пољу посматрача. У стварној блиској ваздушној маневарској борби лети се на много већим брзинама с много већим оптерећењем и потребно је више простора да би се заиста искористио потенцијал авиона као што је Миг-29 - наводи Ковачевић.
Да би се "мигови-29" и на пример хеликоптери уклопили у део јединственог дефилеа у ваздуху, одабране су различите зоне чекања. Само груписање ешалона одвија се изнад града, што не би било могуће без велике помоћи и координације са земље.
- Ми смо ове године свакако планирали да учествују ваздухоплови свих типова авијације почевши од ловачке па надаље, чак ангажовали наше времешне 'утве 75'.И њима смо дали прилику да се још једном покажу на некој паради јер је питање да ли ће на следећој да учествују - наводи командант Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране генерал-мајор Бране Крњајић.
Како каже, ту ће бити "мигови-29", "орлови", "Г4 супер галеб", велики број хеликоптера различитих варијанти који су набављени у протеклих неколико година.
Осим авијације у суботу ће публика моћи да види и падобранце, речну флотилу, припаднике оклопних као и специјалних јединица. Ангажовано је око десет хиљада припадника Војске Србије и Министарства одбране.
Како најављују Новости, на војној паради биће развијена најдужа српску заставу, дугу 300 метара, а тробојку ће носити ученици војних школа у Србији.