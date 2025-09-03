(ФОТО) ОВО ЈЕ ТУМАНКО, ВИРТУЕЛНИ АСИСТЕНТ МАНАСТИРА ТУМАНЕ Духовност у саживоту са напредном технологијом
Манастир Тумане један је од најпосећенијих у Србији. Овај верски комплекс незаобилазна је станица за многе домаће и стране туристе свих вероисповести.
Чувен по "чудима", Тумане од недавно својим посетиоцима пружа и виртуелног асистента, а овом великом новином направио је први корак ка саживоту напредне технологије и духовности православља у Србији.
Симпатично и симболично назван Туманко "живи" на веб-сајту манастира. Кликом у доњем десном углу насловне стране "будите" виртуелног помоћника који је увек спреман да вам пружи подршку и потребне информације.
Желите да резервишете смештај у конаку? Занима вас распоред богослужења? Туманко има све одговоре.
Иако су дигитални водичи већ дуго у употреби као помоћ у раду разних институција, судећи по реакцијама корисника на друштвеним мрежама, Туманко је све изненадио.
Манастир Тумане својом иновативношћу спаја традицију и савременост, припремајући се за нове генерације верника које расту како уз хришћанство тако и уз технологићу, интернет и вештачку интелигенцију.