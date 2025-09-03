few clouds
03.09.2025.
Нови Сад
(ФОТО) ОВО ЈЕ ТУМАНКО, ВИРТУЕЛНИ АСИСТЕНТ МАНАСТИРА ТУМАНЕ Духовност у саживоту са напредном технологијом

03.09.2025. 13:44
Пише:
Дневник
Printscreen YouTube Balkan Trip TV / Manastir Tumane
Фото: Printscreen YouTube Balkan Trip TV / Manastir Tumane

Манастир Тумане један је од најпосећенијих у Србији. Овај верски комплекс незаобилазна је станица за многе домаће и стране туристе свих вероисповести.

Чувен по "чудима", Тумане од недавно својим посетиоцима пружа и виртуелног асистента, а овом великом новином направио је први корак ка саживоту напредне технологије и духовности православља у Србији.

Симпатично и симболично назван Туманко "живи" на веб-сајту манастира. Кликом у доњем десном углу насловне стране "будите" виртуелног помоћника који је увек спреман да вам пружи подршку и потребне информације.

Желите да резервишете смештај у конаку? Занима вас распоред богослужења? Туманко има све одговоре.

Manastir Tumane
Фото: Manastir Tumane

Иако су дигитални водичи већ дуго у употреби као помоћ у раду разних институција, судећи по реакцијама корисника на друштвеним мрежама, Туманко је све изненадио.

Манастир Тумане својом иновативношћу спаја традицију и савременост, припремајући се за нове генерације верника које расту како уз хришћанство тако и уз технологићу, интернет и вештачку интелигенцију.

Тумане
