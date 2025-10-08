clear sky
ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК:

(ВИДЕО) СОКО 547 "ПОЛЕТЕО" КА БЕОГРАДУ Први брзи воз напустио Суботицу у 12 часова, новом пругом бесплатно до краја недеље

08.10.2025. 12:18 12:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (2)
2
Фото: Дневник/ С. Иршевић

Данас у подне кренули су први Интер сити возови на релацији Суботица – Београд Центар и обрнуто.

Путницима су у промотивном периоду до 12. октобра обезбеђене бесплатне карте.

Из Суботице први  је кренуо воз број 547 тачно у 12 часова, а возови ће саобраћати свака два сата, заустављајући се на станицама Бачка Топола, Врбас Нова, Петровардин, Нови Београд.

2
Фото: Дневник/ С. Иршевић

Путници карте могу да преузму на благајнама, путем мобилне апликације и сајта Србијавоза. 

Такође, на овој релацији саобраћаће и осам Интер Регио возова са поласцима из Суботице у 5.00, 9.00, 13.00 и 17.00 сати, и са заустављањем на више станица у Војводини.

2
Фото: Дневник/ С. Иршевић

Станица Нови Сад до даљњег не примала путнике, а у станицама Змајево, Врбас Нова, Ловћенац–Мали Иђош, Бачка Топола и Жедник карте се купују искључиво путем мобилне апликације.

2
Фото: Дневник/ С. Иршевић
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

