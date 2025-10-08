(ФОТО) ЖУСТРА РАСПРАВА СРПКИЊА НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА Поменула се прослава поводом рођења детета, а истина коначно испливала на површину

Управо једна таква објава, недавно је изазвала праву лавину коментара на Икс-у. Све је почело када је једна Српкиња открила да би се осећала лоше да лежи у болници са бебом сва сломљена и растројена, док њен муж слави у кафани.

"Ствар је у томе што бих ја само умрла од туге кад бих се породила и лежала у болници са дететом сва с***ана и растројена а мој муж се напијао као свињетина са нашим пријатељима да то прославе. 'Види како се супер проводимо, тебе славимо ал шта ћеш, ти лези ту сломљена', важи личе", написала је она па додала:

"Можда би за то време, ако не може да буде са мном, могао да обави генералку код куће? Толико је могућности које не подразумевају кафану".

Објава направила лавину позитивних и негативних коментара

Њена објава је одмах поделила кориснике Икс-а. Једни су стали на њену страну и истицали да би опасно замерили партнерима када би одмах након примљене вести да се беба родила прво резервисали кафану и звали пријатеље.

"Дозволите да у 2025. напишем револуционарну мисао од које сваки неандерталац добије нервни слом, па каже: Мужу је у току порођаја место у болници, поред супруге која рађа њихово заједничко дете. Свињама које би радије да тада лочу у кафани место је у обору", написала је једна корисница Икс-а, док је друга додала:

"И поврх свега тако пијан нађе неку пијану девојку у том изласку. Нисте свесни колико често се то дешава".

"Исто... ја сам се породила пре пет дана, мој муж вечерас прави прославу у близини куће. Цимеркин (из болнице) је то вече правио и није био у стању сутра у 16 часова да јој дође у посету. Она је кришом плакала док је мој супруг био са мном... Ето, можда ови Балканоиди нешто схвате", додала је трећа.

