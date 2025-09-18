10.000 УЧЕСНИКА, 600 ВОЗИЛА, 70 ВАЗДУХОПЛОВА, 20 ПЛОВИЛА...
ГЛАВНИ ДОГАЂАЈ У СУБОТУ Одржана генерална проба војне параде Снага јединства ПРИСУСТВОВАЛИ ГАШИЋ И МОЈСИЛОВИЋ
У Београду је данас одржана генерална проба војне параде "Снага јединства", која ће се одржати у суботу, а вежби су присуствовали министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић.
Гашић је изразио захвалност свим припадницима Министарства одбране и Војске Србије који већ месецима учествују у припремама велике војне параде поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
"Поносан сам на сваког припадника Министарства одбране и Војске Србије који су у претходном периоду дали свој максимум и показали да су достојни обележја које носе. Колико је наша војска последњих година напредовала, грађани ће моћи да виде у суботу, на простору код Палате Србија и Дунавског кеја, како би се уверили у снагу наше војске која одлучно стоји на бранику отаџбине. Наши војници су понос Србије", истакао је Гашић.
Како су саопштили из Министарства одбране на паради је ангажовано око 10.000 учесника, биће приказано око 2.500 средстава наоружања и војне опреме, више од 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката.
Посетиоци ће имати прилику да виде дефиле ешелона јединица свих родова и служби у Војсци Србије, кадета Војне академије, јединица на возилима и пловних објеката Речне флотиле, а програм параде обухвата и приказ дела способности Одреда војне полиције специјалне намене "Кобре", егзерцир припадника Гарде, као и падобрански скок припадника 63. падобранске бригаде.
У налету ешелона ваздухопловних јединица учествоваће сви типови ваздухоплова попут МиГ-29, "орао", Ц-295 ЦАСА, Ми-35М и Х-145.
Међу бројним средствима наоружања и војне опреме биће приказани и ракетни системи за противваздухопловна дејства "ФК-3" и HQ-17, савремени радари ГМ400, борбена оклопна возила "Милош", "МРАП", "Лазар 3", "хамер" и БОВ ОТ, модернизовани тенкови М-84 АС1/2/3, модернизована борбена оклопна возила пешадије М80 АБ1/2, самоходне топ-хаубице 155 mm НОРА, као и модернизовани противавионски системи ПАСАРС, беспилотне летелице, извиђачки и борбени дронови.
Велика војна парада "Снага јединства" поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, биће одржана 20. септембра са почетком у 11 часова, на простору код Палате Србија.
Министарство одбране: Грађани ће моћи да присуствују паради
Министарство одбране саопштило је данас да ће грађани Србије имати прилику да у суботу 20. септембра са почетком у 11 часова, присуствују великој војној паради "Снага јединства" на простору код Палате Србија на Новом Београду.
Како наглашавају, посетиоци ће моћи да дођу на простор извођења параде од 8.30 часова, а улазак ће бити омогућен на две локације и то у близини кружног тока код Тржног центра "Ушће" према Бранковом мосту и на раскрсници улице Трешњиног цвета и Булевара Николе Тесле, из правца Новог Београда и правца Земуна.
У простор за посматрање параде неће моћи да се уђе превозним средствима.
На улазима ће се налазити пунктови за проверу посетилаца, а због безбедности грађана неће бити дозвољено уношење предмета који могу нанети штету другим лицима.
Истиче се и да приступ неће бити омогућен особама под утицајем алкохола или других опијата, као и онима који се непримерено понашају или имају обележја увредљивог и непримереног садржаја.
Улаз је слободан за пунолетне грађане и малолетна лица уз пратњу родитеља или старатеља, а није могуће довођење кућних љубимаца из безбедносних разлога.