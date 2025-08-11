GLOBAL RECOGNITION AWARD 2025 СТИГАО У СРБИЈУ ЗАСЛУГОМ ЈЕДНОГ ЧОВЕКА Вељко Милковић награду посветио младим иноваторима који верују да свет може бити бољи, одрживији и праведнији
Српски проналазач, истраживач и визионар Вељко Милковић добитник je престижне међународне награде Global Recognition Award 2025, која се додељује појединцима и организацијама широм света за изузетне доприносе у области иновација, одрживог развоја и технолошког напретка.
Ова награда представља још једно значајно признање у богатој каријери Вељка Милковића, познатог по револуционарним решењима из области механике, енергетике и екологије. Његов двостепени механички осцилатор, као и концепт еколошке куће будућности, изазвали су велико интересовање стручне јавности, научних институција и технолошких центара на више континената.
– Ова награда не припада само мени, већ свима који годинама верују у независно истраживање и снагу идеја које настају изван великих система. Захвалан сам на овој части и посвећујем је свим младим иноваторима који верују да свет може бити бољи, одрживији и праведнији – изјавио је Милковић поводом признања.
Церемонија доделе награда одржана је виртуелно, а организатори су истакли да је Милковићев рад „инспирација и подстицај за глобалну заједницу у потрази за ефикасним решењима енергетске кризе и климатских изазова“.