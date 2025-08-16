clear sky
ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ! Данас веома топло, спарно и непријатно СВИ ТРЕБА да буду на опрезу због ОВОГА!

16.08.2025. 09:47 10:06
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Републички хидрометеоролошки завод Србије издао је данас хитно упозорење за подручје Србије на високе температуре.

"Данас веома топло са максималном температуром од 34 до 38 степени Целзијуса", пише у упозорењу РХМЗ,  а које се односи и на подручје Београда, где ће данас бити такође веома топло са максималном температуром око 36 степени.

Екстремни услови за настанак пожара

Метеоролошки услови биће изразито погодни за иницирање и ширење пожара на отвореном услед исушеног тла и периода без падавина (у домену јаке и екстремне суше) у комбинацији са сунчаним временом и високим дневним температурама, пише на крају упозорења РХМЗ.

У Србији ће данас бити претежно сунчано, веома топло и спарно време уз дневни развој облачности, док су у другом делу дана у брдско-планинским пределима могући краткотрајни пљускови, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Дуваће слаб ветар, променљивог правца, а температуре ће се кретати у распону од 15 до 38 степени.

У Београду ће бити претежно сунчано и веома топло време, са највишом дневном температуром око 36 степени, а касно увече и у току ноћи ка недељи очекује се постепено наоблачење.

Од недеље до уторка следи пад температуре уз променљиво облачно време, пљускове и грмљавину.

