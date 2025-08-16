ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ! Данас веома топло, спарно и непријатно СВИ ТРЕБА да буду на опрезу због ОВОГА!
Републички хидрометеоролошки завод Србије издао је данас хитно упозорење за подручје Србије на високе температуре.
"Данас веома топло са максималном температуром од 34 до 38 степени Целзијуса", пише у упозорењу РХМЗ, а које се односи и на подручје Београда, где ће данас бити такође веома топло са максималном температуром око 36 степени.
Екстремни услови за настанак пожара
Метеоролошки услови биће изразито погодни за иницирање и ширење пожара на отвореном услед исушеног тла и периода без падавина (у домену јаке и екстремне суше) у комбинацији са сунчаним временом и високим дневним температурама, пише на крају упозорења РХМЗ.
У Србији ће данас бити претежно сунчано, веома топло и спарно време уз дневни развој облачности, док су у другом делу дана у брдско-планинским пределима могући краткотрајни пљускови, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Дуваће слаб ветар, променљивог правца, а температуре ће се кретати у распону од 15 до 38 степени.
У Београду ће бити претежно сунчано и веома топло време, са највишом дневном температуром око 36 степени, а касно увече и у току ноћи ка недељи очекује се постепено наоблачење.
Од недеље до уторка следи пад температуре уз променљиво облачно време, пљускове и грмљавину.