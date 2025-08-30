ИКОНА ИЗ МУЗЕЈА СПЦ СТИГЛА У ХРАМ СВЕТОГ СИМЕОНА НА НОВОМ БЕОГРАДУ Стотине верника МОЛИ СЕ ЗА ЗДРАВЉЕ (ФОТО)
БЕОГРАД: У цркви Светог Симеона Мироточивог на Новом Београду, а поводом празника Иконе Пресвете Богородице Страдалне, епископ моравички Тихон служио је свету тајну јелеосвећења којој је присуствовало више стотина верника, саопштила је данас Српска православна црква.
Како се наводи у саопштењу СПЦ, икона је донета поводом молитвене прославе празника Пресвете Богородице из Музеја Српске православне цркве у Београду и остаће у храму до 3. септембра, до када ће се свакодневно служити света Литургија са почетком у 7.30 часова, као и молебни канон за болесне са почетком у 18 часова.
Посредница за исцељење и утеху
Икону Богородице Страдалне верници поштују као посредницу за исцељење и утеху. Носи назив „Страдална“ јер представља Богородицу која састрадава са људима у њиховим патњама и невољама. Управо због тога се око ње служе посебне молитве за болесне, као што је молебни канон који се у храму чита сваког дана у 18 часова.
"На сам дан празника, 31. августа 2025. године, са почетком у девет часова, свету архијерејску Литургију ће служити Патријарх српски Порфирије.
После свете Литургије ће у порти храма уследити народни сабор обогаћен културно-уметничким програмом у којем ће учествовати културно-уметничка друштва са Новог Београда, етно група Звонце и хор Мојсије Петровић", додаје се у саопштењу.
Икона Пресвете Богородице Страдалне налази се у Музеју Српске православне цркве у Београду и чува се као једна од значајних светиња. Не ради се о икони која је стално у храму – износи се поводом празника и за посебне молитвене прославе.
Свeта тајна јелеосвећења је један од седам православних светих тајни.
Углавном се служи ради исцељења душе и тела, посебно за болесне, али и за оне који траже духовну снагу, утеху и опроштај грехова.
Сама служба подразумева помазивање верника освећеним уљем (јелејем), обично седам пута, уз читање молитава и Јеванђеља. Верује се да благодат Духа Светога делује кроз ову тајну, доносећи исцељење и душевну и телесну снагу.
У традицији Српске православне цркве, јелеосвећење се служи посебно на велике празнике, током постова или када се у храм донесе чудотворна или празнична икона