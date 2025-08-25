ИКОНА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ СТРАДАЛНЕ СВЕЧАНО УНЕТА У ХРАМ СВЕТОГ СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ Верници ће моћи да јој се поклоне до 3. септембра
У храм Светог Симеона Мироточивог на Новом Београду свечано је унета икона Пресвете Богородице Страдалне, која се чува у музеју Српске православне цркве у Београду, саопштено је из СПЦ.
У саопштењу се наводи да је икона донета јуче поводом прославе празника Успење пресвете Богородице, која ће у новобеоградском храму остати до 3. септембра, до када ће се свакодневно служити литургија са почетком у 7.30 часова и молебни канон за болесне са почетком у 18.00 часова.
Из СПЦ наводе да ће на празник Успења пресвете Богородице литургија почети у 9.00 часова, а да ће централна прослава иконе Пресвете Богородице Страдалне бити одржана у недељу, 31. септембра, када ће бити служена архијерејска литургија.
Како је саопштено, уследиће народни сабор у порти храма.