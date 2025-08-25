clear sky
15°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИКОНА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ СТРАДАЛНЕ СВЕЧАНО УНЕТА У ХРАМ СВЕТОГ СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ Верници ће моћи да јој се поклоне до 3. септембра

25.08.2025. 07:48 08:00
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
svetac praznik crkva
Фото: Pixabay.com

У храм Светог Симеона Мироточивог на Новом Београду свечано је унета икона Пресвете Богородице Страдалне, која се чува у музеју Српске православне цркве у Београду, саопштено је из СПЦ.

У саопштењу се наводи да је икона донета јуче поводом прославе празника Успење пресвете Богородице, која ће у новобеоградском храму остати до 3. септембра, до када ће се свакодневно служити литургија са почетком у 7.30 часова и молебни канон за болесне са почетком у 18.00 часова.

Из СПЦ наводе да ће на празник Успења пресвете Богородице литургија почети у 9.00 часова, а да ће централна прослава иконе Пресвете Богородице Страдалне бити одржана у недељу, 31. септембра, када ће бити служена архијерејска литургија.

Како је саопштено, уследиће народни сабор у порти храма.

(k1info.rs)

икона
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај