ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА И РАД Када је могуће, а када ризикујете укидање примања ЕВО ШТА ЗАКОН ДОЗВОЉАВА
Све је више огласа у којима се нуди посао и онима који су се доскора сматрали незапошљивим категоријама: осим младих – ђака и студената, на списку пожељних су и сениори.
Међутим, многи се питају да ли их њихов статус можда спречава да нађу додатни посао и ко тачно сме и како да ради.
Милан Л. био је капетан у Војсци Србије. Због повреде на раду отишао је у инвалидску пензију, а сада му се нуди посао у обезбеђењу малопродајног објекта. Да ли, као инвалидски пензионер, може да ради и може ли да носи оружје?
Према нашим прописима, корисници инвалидске пензије не могу радити по сталном радном односу (уговор о раду), јер би то по закону довело до преиспитивања раније утврђене потпуне неспособности за рад. Ако то изгледа повољно за њих (здравствено су боље), могу изгубити право на пензију. Међутим, закон дозвољава рад по уговору о делу, ауторском уговору или повременим и привременим ангажманима, и тада се не покреће контролни преглед.
Тренутно све више пензионера, па и инвалидских, ради у услужним делатностима, попут малопродаје, доставе, чишћења, или као дистрибутери, агенти... Плаћени су оним што пише у уговору – обично фиксни хонорар по обављеном послу, без придруженог радног односа и доприноса који иду уз радно ангажовање. Ово им омогућава додатни приход без губитка пензије. Ако инвалидски пензионер ипак уђе у стални радни однос или осигурање, тада Фонд ПИО по службеној дужности може да га позове на контролни преглед код органа вештачења Фонда, ради утврђивања да ли и даље постоји потпуни губитак радне способности. Ако орган вештачења сматра да се способност повратила, пензија му се укида. Тај преглед се обавља код стручних комисија вештачења у оквиру Фонда ПИО – систем детаљно прегледа здравствено стање и препоручи даљи ток. Ако неко не дође на заказани контролни преглед без оправданог разлога, исплата пензије се обуставља.
Бивши полицајац може радити као обезбеђење у приватној фирми или тржном центру, а бивши војник као заштитар у фирми или на градилишту
Професионална војна лица и полицијски службеници с утврђеном инвалидношћу заснованом на потпуном губитку способности за вршење професионалне службе и даље могу да раде у другим областима, на пример у секторима приватног или пословног обезбеђења – као чувари, радници на заштити имовине, или у сличним услужним делатностима. То је могуће јер њихови услови инвалидности се односе само на немогућност обављања ранијег занимања, не на генералну неспособност за рад.
У пракси то значи да, на пример, бивши полицајац може радити као обезбеђење у приватној фирми или тржном центру, а бивши војник као заштитар у фирми или на градилишту. Овакви послови најчешће спадају у услуге приватног обезбеђења и заштите имовине, а послодавац ангажује такве особе на основу уговора о раду или ангажовања (уговор о делу), који је у складу са законом и дозвољен за ову категорију пензионера. Ангажовање се обично заснива на непуне радне обавезе (чување у сменама) и регулисано је путем уговора, не сталног радног односа у државне службе. Међутим, ако је службеник инвалид због дијагнозе која забрањује ношење оружја, после престанка војне или полицијске службе може се запослити у привредном сектору као заштитар или чувар без употребе оружја.
Просечна инвалидска пензија 46.500 динара
Колико износи просечна инвалидска пензија данас у Србији? Према подацима из фебруара 2025, просечни износ је око 46.500 динара (2024), при чему пензионери који су раније били запослени примају око 43.400 динара, они из самосталних делатности око 40.700, а пољопривредници најмање – око 21.000 динара месечно. Висина се рачуна по истом обрасцу као и код старосне пензије, уз додатак стажа, а посебно повољна су правила ако је инвалидност настала услед повреде на раду или професионалне болести – тада се рачуна као да је особа радила 40 година, без обзира на стварни стаж.
Такви послови укључују надзор улаза, контролу приступа, пратњу неких незахтевних објеката или догађаја, и одржавање безбедности, нпр. у фирмама, стамбеним зградама, тржним центрима или пратећим услужним објектима. То је у складу са уредбом Фонда ПИО, која дозвољава рад у другим пословима без покретања контролних вештачења.
Закон о ПИО јасно прописује да овакав рад не утиче на остварени износ инвалидске пензије, јер је инвалидност декларисана као неспособност само за професионалну службу, не и за рад у целини; Такође, нема ни контролног прегледа вештачења, те не постоји ризик да ће пензија бити укинута због повратка радне способности у тој сфери.