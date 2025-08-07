clear sky
ИЗМЕНЕ САОБРАЋАЈА НА УЛАЗУ У НОВИ САД Огласили се Путеви Србије! Ево где ће се обављати радови

07.08.2025. 21:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

ЈП „Путеви Србије“ обавештавају возаче да ће се сутра, 8. августа, у периоду од 7 до 16 часова, изводити припремни радови на рехабилитацији коловоза - отварање службеног пролаза на km 111+440, на делу државног пута I А реда број 1, петља Сириг – петља Нови Сад Север, у смеру ка Новом Саду.

Током извођења радова, за саобраћај ће бити затворена претицајна саобраћајна трака у дужини од 200 метара, док ће се саобраћај одвијати возном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, петља Нови Сад север – петља Нови Сад центар
 

Како јављају, за сутра су, од 7 до 16 часова, планирани и припремни радови на рехабилитацији коловоза - отварање службеног пролаза на km 108+350, на делу државног пута I А реда број 1, петља Нови Сад север – петља Нови Сад центар, у смеру ка петљи Нови Сад центар.

Током извођења радова, за саобраћај ће бити затворена претицајна саобраћајна трака у дужини од 200 метара, док ће се саобраћај одвијати возном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
