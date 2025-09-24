АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО У ТИСУ, АРАДАЦ ПУН ЖАНДАРМЕРИЈЕ, СВИ СУ У ПОТРАЗИ ЗА НЕСТАЛОМ ОСОБОМ Драма на реци траје сатима
24.09.2025. 13:44 14:19
На купалишту код места Арадац данас око 11.55 часова једна особа слетела је аутомобилом у реку Тису, сазнаје Дневник.
Како сазнајемо, аутомобил је, из за сада непознатих разлога, са обале слетео у реку.
Путничко возило је потонуло, а на лице места су изашли припадници полиције и ватрогасно-спасилачке јединице, као и тим за спасавање и рад на води са чамцима.
Позвани су и рониоци Жандармерије који ће покушати да лоцирају и извуку тело возача.