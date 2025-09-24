overcast clouds
28°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО У ТИСУ, АРАДАЦ ПУН ЖАНДАРМЕРИЈЕ, СВИ СУ У ПОТРАЗИ ЗА НЕСТАЛОМ ОСОБОМ Драма на реци траје сатима

24.09.2025. 13:44 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

На купалишту код места Арадац данас око 11.55 часова једна особа слетела је аутомобилом у реку Тису, сазнаје Дневник.

Како сазнајемо, аутомобил је, из за сада непознатих разлога, са обале слетео у реку.

Путничко возило је потонуло, а на лице места су изашли припадници полиције и ватрогасно-спасилачке јединице, као и тим за спасавање и рад на води са чамцима.

Позвани су и рониоци Жандармерије који ће покушати да лоцирају и извуку тело возача.

 

Арадац Тиса жандармерија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај