24.09.2025.
Нови Сад
(ФОТО, ВИДЕО) ОЛУЈА НАД ДАЛМАЦИЈОМ Грмљавина и киша узроковале кризну ситуацију ТРИБУЊ И ВОДИЦЕ ПОД ВОДОМ

24.09.2025.
Фото: screenshot/ društvene mreže

ЗАГРЕБ: Нестабилно време са пљусковима и грмљавином, које је дан раније погодило северни Јадран, данас се спустило до Далмације, где се, према прогнозама, очекује да падне и више од 90 литара кише по квадратном метру.

Киша је изазвала проблеме у саобраћају, а осим путева потопљени су и подруми, па у хитним случајевима интервенишу ватрогасци.

ДХМЗ је за већи део хрватског Јадрана издао црвени метеоаларм, а најобилније падавине у протекла 24 сата забележене су на задарском и шибенском подручју. 

Апсолутни рекордер је Крковић, где је измерено чак 173 литре кише по квадратном метру, јавља регионали портал Далмација Данас. 

У Трибуњу су облаци донели бујице и поплаве које су захтевале интервенцију ватрогасаца. Слично је било и у Водицама, где је киша поплавила улице.

Командир Ватрогасне заједнице Шибенско-книнске жупаније Дарко Дукић очекује да ће се актуелна ситуација наставити током целог дана. Осим путева, поплављени су и подруми и нижи делови породичних кућа.

