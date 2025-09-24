(ФОТО, ВИДЕО) ОЛУЈА НАД ДАЛМАЦИЈОМ Грмљавина и киша узроковале кризну ситуацију ТРИБУЊ И ВОДИЦЕ ПОД ВОДОМ
ЗАГРЕБ: Нестабилно време са пљусковима и грмљавином, које је дан раније погодило северни Јадран, данас се спустило до Далмације, где се, према прогнозама, очекује да падне и више од 90 литара кише по квадратном метру.
Киша је изазвала проблеме у саобраћају, а осим путева потопљени су и подруми, па у хитним случајевима интервенишу ватрогасци.
ДХМЗ је за већи део хрватског Јадрана издао црвени метеоаларм, а најобилније падавине у протекла 24 сата забележене су на задарском и шибенском подручју.
Tribunj nakon obilnog pljuska.
Video: Marko Delabarbara pic.twitter.com/pZ3Ubjr3ui
— Neverin (@neverinhr) September 24, 2025
Апсолутни рекордер је Крковић, где је измерено чак 173 литре кише по квадратном метру, јавља регионали портал Далмација Данас.
У Трибуњу су облаци донели бујице и поплаве које су захтевале интервенцију ватрогасаца. Слично је било и у Водицама, где је киша поплавила улице.
Iz Tribunja.
Foto: Paula Ferara Milovac pic.twitter.com/bfYCvGLn6H
— Neverin (@neverinhr) September 24, 2025
Командир Ватрогасне заједнице Шибенско-книнске жупаније Дарко Дукић очекује да ће се актуелна ситуација наставити током целог дана. Осим путева, поплављени су и подруми и нижи делови породичних кућа.