ЈЕДНОСТАВНО, БРЗО И ДИГИТАЛНО Нови закон омогућава лакши упис својине по старим исправама
Нови Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру који је данас ступио на снагу доноси велике олакшице за грађане и омогућава лакши упис права својине по старим исправама, саопштио је Републички геодетски завод.
Најважнија новина је увођење конвалидације - поступка којим се признаје правна важност старих исправа које имају формалне недостатке, али јасно доказују власништво.
У пракси, то значи да се неколико десетина хиљада старих исправа - којима је до сада једино судским путем могло обезбедити упис у базу катастра непокретности - коначно могу решити једноставно, брзо и дигитално.
Недостаци тих старих исправа најчешће су формални - недостаје печат, изјава о дозволи уписа, број парцеле или неки други податак - али суштина доказа о власништву постоји.
"Новим законом омогућено је да се такве исправе признају и да се упис изврши без додатне папирологије. Захтев ће грађани моћи да поднесу електронски путем апликације Републичког геодетског завода, доступне на сајту РГЗ-а почев од 1. јануара 2026. године. То значи да ће свако моћи да поднесе захтев самостално, без одласка на шалтер или ангажовања адвоката, чак и путем мобилног телефона", наводи се у саопштењу РГЗ.
Када су испуњени услови, катастар ће у року од пет радних дана извршити упис, а решење ће моћи да се преиспита у року од годину дана.
Друга важна новина односи се на сертификацију професионалних корисника - адвоката, геодетских организација и других стручњака који раде у систему катастра.
РГЗ ће издавати посебне сертификате о стручној оспособљености, чиме се додатно јача поверење и професионализам у раду са грађанима.
Истовремено, закон уводи строжу контролу и казне за оне који не поступају у складу са прописима, укључујући и трајно одузимање лиценце у случају поновљених тешких прекршаја.
Овим изменама држава јасно показује одлучност да реши стара нерешена питања власништва, да грађанима омогући лакше и брже остваривање својих имовинских права, и да обезбеди транспарентан и професионалан катастар као поуздан стуб правне сигурности.