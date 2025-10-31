КАД ОСТАНЕШ БЕЗ ТЕКСТА – ИМАШ БЕЗРЕЧИЦУ! Ово је победничка кованица 2025. године, настала током испијања кафе с комшиницом!
По угледу на сличне изборе у многим другим језицима, трећу годину заредом изабрана је и нова најбоља реч у српском језику.
Победничка реч ексклузивно је – безречица. Ову најбољу српску реч предложила је Славица Ракчевић из Београда.
А овако ју је описала: Стање великог узбуђења, када се догоди нешто потпуно неочекивано, лепо или ружно, па не можемо да нађемо праве речи. Настала на кафи са комшиницом која је неколико пута поновила – „немам речи!”, а ја на то „данас си у великој безречици”.
„Како си то лепо рекла”, рекла јој је тада комшиница.
Друго место заузела је реч – студентољубље, коју је предложила Маријана Илић из Београда. Ова реч је заузела прво место према гласовима јавности.
На трећем месту је реч златотрен, коју је предложио Срђан Марчетић из Житишта, а значи „кратак део дана пред залазак сунца када су боје око нас најизраженије”.