clear sky
25°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАКВО НАС ВРЕМЕ ОЧЕКУЈЕ ЗА ВИКЕНД У суботу сунчано и топло, а у недељу...

12.09.2025. 12:25 12:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник/Р. Хаџић

БЕОГРАД: У Србији се сутра ујутро по котлинама и речним долинама местимично очекује краткотрајна магла, а током дана биће претежно сунчано и топло, с највишом дневном температуром до 31 степен.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, само на истоку Србије ујутро и пре подне биће облачно, понегде са слабом, краткотрајном кишом. 

Дуваће ветар слаб и умерен, на југу Баната и у доњем Подунављу и јак југоисточни. 

Сутрашња најнижа температура кретаће се од 11 до 17 степени Целзијуса, а највиша од 27 до 31.

И у Београду сутра ујутро у нижим деловима града биће краткотрајне магле.

Током дана биће претежно сунчано и топло, ветар ће бити слаб и умерен, југоисточни, док ће се најнижа температура кретати од 14 до 17 степени, а највиша ће достићи око 30 степени.

Према изгледима времена за наредних седам дана - до суботе, 20. септембра - у недељу се очекује пролазно наоблачење са северозапада са кишом и пљусковима са грмљавином, који локално могу бити израженији. 

У кошавском подручју дуваће умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу и олујни југоисточни ветар, који ће увече ослабити. 

Следеће седмице биће претежно сунчано уз променљиву облачност, а краткотрајне падавине очекују се још само у понедељак ујутро и пре подне на истоку и југу, у среду на северу Србије, а у четвртак понегде и у осталим крајевима.

Метео временска прогноза
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај