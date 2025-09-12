КАКВО НАС ВРЕМЕ ОЧЕКУЈЕ ЗА ВИКЕНД У суботу сунчано и топло, а у недељу...
БЕОГРАД: У Србији се сутра ујутро по котлинама и речним долинама местимично очекује краткотрајна магла, а током дана биће претежно сунчано и топло, с највишом дневном температуром до 31 степен.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, само на истоку Србије ујутро и пре подне биће облачно, понегде са слабом, краткотрајном кишом.
Дуваће ветар слаб и умерен, на југу Баната и у доњем Подунављу и јак југоисточни.
Сутрашња најнижа температура кретаће се од 11 до 17 степени Целзијуса, а највиша од 27 до 31.
И у Београду сутра ујутро у нижим деловима града биће краткотрајне магле.
Током дана биће претежно сунчано и топло, ветар ће бити слаб и умерен, југоисточни, док ће се најнижа температура кретати од 14 до 17 степени, а највиша ће достићи око 30 степени.
Према изгледима времена за наредних седам дана - до суботе, 20. септембра - у недељу се очекује пролазно наоблачење са северозапада са кишом и пљусковима са грмљавином, који локално могу бити израженији.
У кошавском подручју дуваће умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу и олујни југоисточни ветар, који ће увече ослабити.
Следеће седмице биће претежно сунчано уз променљиву облачност, а краткотрајне падавине очекују се још само у понедељак ујутро и пре подне на истоку и југу, у среду на северу Србије, а у четвртак понегде и у осталим крајевима.