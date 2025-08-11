КАМП КАО МОСТ ИЗМЕЂУ ДИЈАСПОРЕ И ОТАЏБИНЕ Више од 5.000 српске деце из иностранства прошло је кампове у Србији- Вратили се са пријатељствима и жељом да поново дођу у своју земљу
Србија већ годинама успешно спроводи више врста спортско-образовних кампова за децу из дијаспоре. На једној страни, постоје велики национални кампови као што је “Serbia Is Calling You”, док се на другој, бројни тематски кампови- спортски, еколошки, културни- шире по целој земљи. Ови програми нису само забава, већ дубоко повезују младе са њиховим коренима, језиком и традицијом.
Oрганизацију кампова координира Кабинет министра без портфеља задуженог за дијаспору, уз подршку локалних самоуправа и ресорних министарстава.
Циљ је јасан- јачање веза деце из дијаспоре са Србијом, очување културног и националног идентитета, промоција здравог начина живота, менталног здравља и друштвене повезаности.
Током 2023. године, овакве кампове прошло је више од 5.000 деце из дијаспоре, где су учесници упознавали културу, писмо, језик и своје корене поред спортских активности.
Очување српског идентитета
Организовање спортских кампова за децу из дијаспоре има велики значај- и за децу, и за Србију, и за српску заједницу широм света.
Деца рођена или одрасла у иностранству често губе контакт са језиком, писмом, културом и историјом Србије.Кампови им омогућавају да се кроз дружење, спорт и едукативне садржаје повежу са српским наслеђем, што помаже у очувању националног идентитета.
Учење српског језика
За многу децу у дијаспори, српски је други језик или га уопште не говоре. Боравак у Србији и комуникација са вршњацима подстичу природно учење и коришћење језика.
Развијање везе са отаџбином
Када дете лично доживи Србиј- људе, храну, природу, културу- ствара емоционалну везу са земљом порекла, која ствара осећај припадности и поноса, што је важно за лични и културни идентитет.
Кампови окупљају децу српског порекла из различитих држава (Аустрије, Канаде, Аустралије, Француске…). Таква искуства често резултирају дуготрајним пријатељствима, али и осећајем да нису "једини" који имају двојни идентитет.
Физичка активност и здрав живот
Кампови подстичу спорт, тимски дух и здраве навике — у окружењу које је подржавајуће и без притиска. Посебно значајно у дигиталном добу, где деца све више времена проводе испред екрана.
Јачање поверења у Србију
Добро организовани програми показују да Србија брине о својој дијаспори, што може утицати на то да се неки млади касније врате, студирају, раде или инвестирају у Србији.
Више од 160 деце у Врњачкој бањи
Министар без портфеља задужен да прати стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у области односа Србије са дијаспором Ђорђе Милићевић отворио је пре два дана заједно са државним секретаром министарства спорта Ратка Николића спортско-образовни камп у Врњачкој Бањи који окупља децу и омладину из дијаспоре и региона.
У Врњачкој бањи ове године учествује више од 160 дечака и девојчица српског порекла из Шведске, Чешке, Аустрије, Италије, Северне Македоније, Републике Српске, Црне Горе, као и млади из Србије.