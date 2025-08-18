clear sky
КО СУТРА У ПОДНЕ ПОГЛЕДА У СУНЦЕ МОЖЕ ДА ВИДИ ЧУДО Слави се Преображење Господње, ове обичаје треба испоштовати

18.08.2025. 09:21
preobrazenje
Фото: Screenshot YT Televizija Hram

Преображење Господње је један од најважнијих хришћанских празника у Српској православној цркви и прославља се 19. августа.

Посвећен је догађају када се Исус Христос преобразио на гори Тавор пред својим ученицима, показавши им своју божанску природу. Са њим су се појавили и Мојсије и Илија, а Бог Отац је изговорио: „Ово је Син мој љубљени, Њега послушајте.“

Преображење симболизује унутрашњу промену човека, обожење, духовно уздизање. У теолошком смислу, то је потврда божанске природе Христа и најава Његовог васкрсења. Празник нас позива на покајање и преображај у личном и духовном животу.

У народу постоји много легенди и веровања везаних за овај дан:

Преображење времена: Верује се да се тог дана „преображава“ природа – почињу хладније ноћи, и то је знак да се лето ближи крају. Често се каже: „Преображење — преображава се и гора и вода.“

Забрана рада: У неким крајевима Србије, сматра се великим грехом радити на овај дан, нарочито тежак физички посао.

Легенда о сунцу: По народном предању, на Преображење, у подне, „сунце застаје и преображава се“, и ко га тада погледа - може да види чудо.

Време за промену: Људи верују да се на Преображење мења не само време, већ и човекова душа. Зато је добар тренутак да се нешто ново отпочне или остави лоша навика.

Обичаји у Србији

Освећење грожђа: У цркву се на Преображење носи прво убрано грожђе да се освети. Народ верује да се тек након овог празника сме јести грожђе.

Литургија и причешће: Многи православци иду у цркву, присуствују Светој литургији и причешћују се.

Задушнице (у неким крајевима): У неким деловима Србије на Преображење се пале свеће за покој душе преминулих, иако то није званично задушни дан.

Слава: Преображење је слава многих породица, манастира и цркава у Србији.

