КРАГУЈЕВАЦ У ШОКУ: Потпуно го мушкарац шетао центром града!
11.08.2025. 11:37 11:41
Коментари (0)
КРАГУЈЕВАЦ: Грађани Крагујевца током поподневне шетње остали су затечени након што су видели да потпуно наг мушкарац опуштено и без икакве журбе шета главним градским улицама.
- Шокирани грађани који су се затекли на лицу места су одмах позвали полицију, патрола је стигла и привела мушкарца. Током хапшења мушкарац није пружао отпор и понашао се потпуно нормално, каже за РИНУ извор упознат са случајем.
Разлози овог несвакидашњег понашанја за сада нису познати.