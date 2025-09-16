КРАЉИЦА ЗЛАТИБОРА ИДЕ НА КРАТКУ ПАУЗУ! Голд гондола не ради од 22. до 24. септембра
16.09.2025. 16:35 16:39
ЧАЈЕТИНА: Важно саопштење за све туристе стиже са Златибора јер Голд гондола неће радити, ни превозити путнике од 22. до 24. септембра.
- У том периоду биће спроведене редовне техничке провере и сервисни радови на систему како би се обезбедила максимална сигурност и удобност посетилаца, саопштено је из овог јавног предузећа.
Голд гондола наставља са радом за путнике 25. септембра у редовном радном времену од 10 до 16 часова, последња вожња са Торника у 17 часова.