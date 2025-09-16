scattered clouds
22°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЉИЦА ЗЛАТИБОРА ИДЕ НА КРАТКУ ПАУЗУ! Голд гондола не ради од 22. до 24. септембра

16.09.2025. 16:35 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
С
Фото: РИНА

ЧАЈЕТИНА: Важно саопштење за све туристе стиже са Златибора јер Голд гондола неће радити, ни превозити путнике од 22. до 24. септембра.

- У том периоду биће спроведене редовне техничке провере и сервисни радови на систему како би се обезбедила максимална сигурност и удобност посетилаца, саопштено је из овог јавног предузећа.

Голд гондола наставља са радом за путнике 25. септембра у редовном радном времену од 10 до 16 часова, последња вожња са Торника у 17 часова.

златибор гондола туристи
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај