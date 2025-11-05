clear sky
14°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КУПЦИ У ОПАСНОСТИ Популарно пиће се хитно повлачи из продаје ПЛАСТИЧНИ КОМАДИЋИ МОГУ ИЗАЗВАТИ ПОВРЕДЕ

05.11.2025. 10:48 11:01
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Компанија Унитед Софт Дринкс из предострожности повлачи три врсте свог леденог чаја ThirsTea, због могућности да су неки производи загађени пластичним честицама.

Повучени производи се продају и у продавницама Rewe и Penny.


Према произвођачу, у неким немачким савезним покрајинама могу се појавити мекани, бели комадићи пластике величине око 0,7 цм, који при конзумацији могу изазвати унутрашње повреде. 

Повучени производи: 

ThirsTea ледени чај Манго, 0,75 Л

ThirsTea ледени чај Wassermelone (Лубеница), 0,75 Л

ThirsTea ледени чај Kokos-Heidelbeer (Кокос-боровница), 0,75 Л

Опозив се односи на производе са роком трајања од 31. августа 2026. до 31. октобра 2026. 

Купци могу производе вратити у било коју продавницу где су купљени, и добиће пуни повраћај новца, без обавезне предаје рачуна. 

Важно је напоменути да много Срба живи у Немачкој, где могу купити овај производ, али и да неки производи могу бити донесени породицама у Србији. Сви који планирају куповину или слање ових ледених чајева треба да обрате пажњу на опозив и провере рок трајања производа. 

(Telegraf Biznis)

повлачење са тржишта
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај