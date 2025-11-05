КУПЦИ У ОПАСНОСТИ Популарно пиће се хитно повлачи из продаје ПЛАСТИЧНИ КОМАДИЋИ МОГУ ИЗАЗВАТИ ПОВРЕДЕ
Компанија Унитед Софт Дринкс из предострожности повлачи три врсте свог леденог чаја ThirsTea, због могућности да су неки производи загађени пластичним честицама.
Повучени производи се продају и у продавницама Rewe и Penny.
Према произвођачу, у неким немачким савезним покрајинама могу се појавити мекани, бели комадићи пластике величине око 0,7 цм, који при конзумацији могу изазвати унутрашње повреде.
Повучени производи:
ThirsTea ледени чај Манго, 0,75 Л
ThirsTea ледени чај Wassermelone (Лубеница), 0,75 Л
ThirsTea ледени чај Kokos-Heidelbeer (Кокос-боровница), 0,75 Л
Опозив се односи на производе са роком трајања од 31. августа 2026. до 31. октобра 2026.
Купци могу производе вратити у било коју продавницу где су купљени, и добиће пуни повраћај новца, без обавезне предаје рачуна.
Важно је напоменути да много Срба живи у Немачкој, где могу купити овај производ, али и да неки производи могу бити донесени породицама у Србији. Сви који планирају куповину или слање ових ледених чајева треба да обрате пажњу на опозив и провере рок трајања производа.