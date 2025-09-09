КВАР НА ИНФРАСТРУКТУРИ Прекинут саобраћај на овом делу пруге!
Због квара на инфраструкури, обустављен је саобраћај на прузи Београд-Панчево, на једном колосеку.
После краћег прекида, један колосек је пуштен у саобраћај. Како сазнаје РТС, није било пријаве ни Хитној помоћи ни ватрогасцима.
Возови саобраћају на колосеку у правцу од Београда ка Панчеву, док путници чекају на станици Вуков споменик, јавља репортер РТС-а.
"Инфраструктура железница Србије" саопштила је да је пантограф путничког воза оштетио контактну мрежу, због чега је прекинут саобраћај на панчевачкој прузи.
"Данас у 15.13 сати, приликом поласка путничког воза из станице Панчевачки Мост, пантограф железничке гарнитуре оштетио је контактну мрежу. Због тога је без напона контактна мрежа на делу пруге Панчевачки Мост – Панчево Главна – Панчево Варош. Железнички саобраћај тренутно је у прекиду на овом делу панчевачке пруге", пише у саопштењу.
Стручне службе Инфраструктуре железница Србије су, додаје, на терену и раде на што бржем отклањању оштећења на контактној мрежи и стварању услова за поновно успостављање железничког саобраћаја на овом делу панчевачке пруге.
"Комисија за ислеђење ванредних догађаја утврдиће узрок оштећења пантографа на путничком возу, као и на контактној мрежи. Инфраструктура железнице Србије извињава се корисницима услуга и путницима због овог ванредног догађаја", наводи се у саопштењу.
Слична ситуација догодила се прошле године, када је на контактној мрежи на прузи Београд Центар-Раковица дошло до квара, због чега је композиција БГ воза стајала у тунелу.