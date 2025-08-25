ЛЕТО ЈОШ НИЈЕ ГОТОВО, УСКОРО ПОНОВО КРЕЋУ ВРУЋИНЕ РХМЗ најављује пораст температуре
Почетком седмице прохладне ноћи и јутра, дању ће бити све топлије.
РХМЗ за данас најављује умерено топло и изнад већег дела претежно сунчано. На југозападу, југу и југоистоку Србије променљиво облачно са ређом појавом краткотрајне кише или пљуска уз могућност грмљавине.
На северу Војводине слаб до умерен развој дневне облачности, али ће се задржати суво. Ветар слаб, променљив у већини места, а умерен северни и северозападни ветар дуваће средином дана и после подне у Банату, Браничеву, Хомољу, Поморављу, као и понегде на планинама. Највиша температура од 24 до 28 °С.
Почетком седмице прохладне ноћи и јутра, дању све топлије, а од четвртка поново веома топло уз кошаву.
У среду ће бити претежно сунчано, повремено уз слабу до умерену облачност. Јутра ће и даље бити свежа, а дневне температуре у постепеном порасту на вредности око и мало изнад 30 °С.
У четвртак и петак се очекује сунчано и осетно топлије - у кошавском подручју почеће да дува умерен и јак јужни и југоисточни ветар, у петак у Банату и доњем Подунављу са најјачим (олујним) ударима, а дневне температуре ће у четвртак најпре достићи 35 °С, а у петак се и приближити вредности од 40 °С.
Kошава ће ослабити за дане викенда, уз умерено наоблачење са северозапада, где се најпре очекује постепени пад температуре. Kраткотрајна киша или пљусак са грмљавином биће ретка (изолована) појава.