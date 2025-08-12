ПОСЛЕДЊА ШАНСА!
МАЛА МАТУРА – ДОДАТНИ АВГУСТОВСКИ РОК! Ево који су важни датуми и број БОДОВА који ће обезбедити место у жељеној школи
Додатни рок за полагање завршног испита за ученике осмог разреда основне школе, који из различитих објективних разлога нису приступили полагању мале матуре у јунском року, биће организован 13, 14. и 15. августа.
Тест из српског језика ученици ће полагати сутра, 13. августа од 9.00 до 11.00 часова, док ће тест из математике полагати у четвртак, 14. августа.
Полагање трећег теста на малој матури одржаће се у петак, 15. августа. Полазници функционалног основног образовања одраслих (ФООО) који полажу завршни испит у августовском року решаваће тестове у среду, 13. августа.
Колико поена је довољно за упис
На пријемном испиту може да се освоји максимално 40 поена. За упис у четворогодишњу средњу школу неопходно је да ученик оствари најмање 50 бодова од могућих 100. Од укупно 100 бодова, ученик на основу општег успеха из школе може да оствари највише 60 бодова, а на основу мале матуре 40 бодова.
Како би матуранти могли да израчунају број бодова које ученик носи из школе, потребно је да се сабере општи успех ђака у шестом, седмом и осмом разреду и да се помножи са четири.
Забрањено је коришћење мобилних телефона, паметних сатова и калкулатора током пријемног испита, а обавезно је коришћење хемијске оловке.
Ученици осмог разреда полагали су малу матуру 23, 24. и 25. јуна после чега је обављен и упис у средње школе.