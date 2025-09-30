ОВА ВОЈВОЂАНСКА СЕЛА СУ НАЈАТРАКТИВНИЈА ЗА ЖИВОТ Млади брачни парови све више се куће у руралним подручјима 225 ПОРОДИЦА НАШЛО КРОВ НАД ГЛАВОМ НА СЕВЕРУ БАЧКЕ
Још 92 породице добиле су куће на селу у акцији оживљавања повратка младих на село, коју води Министарство за бригу о селу.
Тиме се укупан број оживелих домаћинстава попео на 3.820 и приближио првобитном плану - 4.000 усељених кућа и повратак на село више од 20.000 људи млађих од 30 година.
Нови житељи населиће се у чак 72 села широм Србије, од Оџака и Кикинде до Димитровграда, Пирота и Врања.
184 породице стекле кров над главом у селима око Бачке Паланке
Више од половине нових власника свој дом је пронашло у Војводини. Рекордери по броју усељених кућа су села на подручју Града Сомбора, која ће бити богатија за још шест нових власника домова. Од почетка програма на том подручју кров над главом пронашло је225 породица. Највише кућа, навели су у министарству за „Дневник“ усељено је у Сивцу (33), затим у Станишићу (28), Светозару Милетићу 26 и у Стапару 23.
Ни подручје локалне самоуправе Бачка Паланка не заостаје по броју усељених кућа, пошто су у том крају кров над главом стекле 184 породице. И у Поморављу на исти начин своја села оживљава и Јагодина.
Циљ 4.000 усељених кућа и повратак на село више од 20.000 људи млађих од 30 година
Међу добитницима сеоских кућа оних који ће имати дом од чак 198 квадрата као у Хетину код Житишта, па до најмање куће у Мровској код Владимирaца од свега 26 квадрата.
Има наде за села када млади стижу
Приликом потписивања уговора, министар за бригу о селу Милан Кркобабић изјавио је да је убеђен да има наде за младе људе који одлазе у села Србије и тамо настављају свој живот.
- Надам се да има наде и за ове који остају у великим градовима. Ово су глобално тешка времена, времена у којима се доносе велике одлуке које трајно одређују будућност људи. Село, свој кров над главом и своје парче земље увек су били, јесу и биће најбоља гаранција опстанка нашег народа и наше државе - поручио је Кркобабић.
Највећу окућницу од нешто више од 30 ари плаца, уз кућу од 87 квадрата, имаће у селу Барбатовац код Блаца Милан Јовановић, који планира да се бави производњом органских јаја. Најјефтинија кућа плаћена је у Пачиру у општини Бачка Топола за нешто више од 410 хиљада динара, док је 18 кућа вредело по 1,2 милиона динара
- Живела сам у Бачкој Паланци као подстанар, а сада тај новац који сам давала за кирију могу да уштедим или уложим у своју кућу. На окућници планирам да гајим воће и поврће - казала је Александра Кукуљчић (21), која ће живети у Пивницама.
410.000 динара вредела кућа у Пачиру, код Бачке Тополе
Породица Новаковић, Александар и Милица, живеће у селу Бунар код Јагодине. Недавно су добили друго дете и радују се што ће деца имати простор за игру и љубимца. Кућа има 72 квадрата и не треба пуно улагања да би била по њиховом укусу.
За Дневник је у Министарству за бригу о селу речено да је од када се води акцију повратка младих на села највише породица настанило у Бачком Петровом Селу, Хоргошу, Молу, Новом Милошеву, Александрову, Товаришеву....
