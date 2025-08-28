МОЖДАНИ УДАР ПОГАЂА СВЕ МЛАЂЕ Забрињавајући подаци, ове симптоме не смете игнорисати
ЧАЧАК: Мождани удар постао је водећи узрок смртности у Србији, са алармантним статистикама које показују да се сваких 15 минута неко суочава са овим озбиљним здравственим стањем, док на сваких сат времена једна особа изгуби живот.
Иако се дуго веровало да је реч о болести старијих, последњих година све чешће погађа и људе између 18 и 50 година.
- Симптоми можданог удара ми ћемо препознати по вртоглавици, главобољи, мучнини. Врло често се код пацијената јавља немогућност адекватне артикулације, значи говор може бити успорен или не могу да изговоре неку реч како треба - објаснила је за РИНУ докторка Слађана Рајчевић из Дома здравља у Чачку.
Додала је да у тежим случајевима може доћи и до одузетости дела тела.
- Немогућност да човек буде стабилан, да има координисане покрете, да буде благо дезоријентисан, може имати проблем са видом, може имати дупле сликe - додаје докторка.
Докторка наглашава да је у оваквим ситуацијама најважнија брза реакција. У тим ситуацијама не сме да се губи време, него се пацијент одмах шаље на неурологију, да неуролог одради неурологски преглед, да се уради допунска дијагностика, врло често се ради или Доплер или се ради скенер.
Разлика између исхемијског и хеморагијског можданог удара мора се брзо утврдити да би пацијент што пре добио адекватну терапију.
- Коментаришем тиме да вероватно сви, поготово млађи људи, су изложени доста и стресу, али није то основа. Основа је пре свега један лош начин живота, лоша исхрана, све већа присутност гојазности, онда деца и млађи људи су везани за седећи посао, значи мањак физичке активности - каже докторка.
Додаје и да генетика има значајну улогу:
- Имамо те факторе на које можемо утицати – на гојазност, на исхрану и на физичку активност – и то можемо мењати. Али неке ствари и неку генетику не можемо - поручила је Рајчевић.
Када је у питању опоравак све зависи од индивидуалног стања пацијента, од његових година, да ли има удружених болести попут дијабетса, повишеног притиска и срчаних болести. Све то има утицаја на опоравак.“
- Превентива, односно редовни лекарски прегледи и здравији начин живота сигурно могу спречити мождани удар - закључила је докторка.