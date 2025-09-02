НА ОВОМ ФАКУЛТЕТУ ИМА ЈОШ БУЏЕТСКИХ МЕСТА Факултет техничких наука очекује нове бруцоше у другом кругу
ЧАЧАК: Након што је после првог уписног рока остало доста слободних места на Факултету техничких наука у Чачку, у понедељак 15. септембра са почетком у 10 часова, у оквиру другог продуженог конкурсног рока биће одржан пријемни испит за упис на основне академске и основне струковне студије.
Кандидати се могу пријавити електронским путем у периоду од 8. до 12. септембра 2025. године или непосредно, доласком на факултет у периоду од 10 до 12 часова.
- Позивамо све заинтересоване кандидате да се благовремено пријаве на конкурс и упишу се на студијске програме на којима је остало слободних места на буџету. Места има и за самофинансирајуће студенте - поручују са Факултета техничких наука.
У зависности од студијског програма за се буду определили, кандидати могу полагати пријемни испит из једног од следећих предмета: Математика, Информатика, Физика, Основи електротехнике, Комбиновани тест стручног знања и Тест стручног знања из текстилних технологија.
Очекује се да ће интересовање кандидата бити једнако распоређено за преостале студијске програме основних академских и струковних студија.
Прелиминарне ранг листе биће објављене на дан пријемног испита до 20 часова, а коначне ранг листебиће објављене 17. септембра. Упис кандидата у прву годину студија обавиће се 18. и 19. септембра 2025. године, по распореду који ће бити истакнут на сајту Факултета техничких наука у Чачку, где уједно можете пратити све актуелне информације у вези предстојећег уписа.