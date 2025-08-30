НАЈВИШЕ СТРАДАЈУ ДЕЦА У првој половини године 39 особа повређено на тротинетима МНОГИ И ДАЉЕ НЕ ПОШТУЈУ ПРАВИЛА, А НИ ДРУГИ ВОЗАЧИ НЕ ПОШТУЈУ ЊИХ
У првој половини године 39 особа је повређено на лаком електричном возилу, од тога деветоро деце, петоро у својству возача, а четворо у својству путника, навео је представник Агенције за безбедност саобраћаја (АБС) Вељко Ћурчић и упутио апел свим возачима тротинета да поштују саобраћајне прописе како би се безбедност свих учесника у саобраћају подигла на виши ниво.
"Када управљамо лаким електричним возилом или тротинетом, морамо обратити пажњу на препоруке и законске обавезе које су већ прописане - обавезна је заштитна кацига за сваког возача тротинета, рефлектирајући прслук када се вози на коловозу и ноћу у условима смањене видљивости, али препорука је да возач лаког, електричног возила увек има на себи флуоресцентни прслук како би био видљивији другим учесницима у саобраћају. Обавезно је поштовање брзине, као и других учесника у саобраћају. Јасне су смернице како можемо очувати како своју, тако и туђу безбедност", рекао је Ћурчић за Танјуг.
Истакао је да се тротинет уводи у трајну евиденцију возила и да је приоритет да се грађани, приликом куповине, обавезно распитају о свим карактеристикама, подсећајући да је законски прописана брзина, тежина и снага лаког електричног возила које може добити налепницу.
Ћурчић додаје да је за издавање тротинет налепница овлашћено више од 150 испитних места у Србији.
"Једном када добије тротинет налепницу, она је трајна. Не обнавља се сваке године. Лично власник лаког електричног возила заједно са њим долази на испитно место и уз документацију коју носи са собом може да добије налепницу", навео је он.
Такође, каже да је сваки продавац тротинета дужан да обавести купца о карактеристикама самог тротинета и да ли тај тротинет испуњава услове да може да добије налепницу.
За безбедност свих учесника у саобраћају, напомиње Ћурчић, од кључног је значаја да се поштује старосну граница за управљање електричним тротинетима.
Особе од 14 до 18 година могу управљати оним делом пута где је ограничење брзине до 30 километара на час, а особе које имају више од 18 година на делу пута где је ограничење до 50 километара на час, указао је он.
Без обзира на старосну границу, додао је, електрични тротинети се могу возити само на оним местима где је ограничење максимално 50 километара на час.
"Што се тиче самих правила, морамо водити рачуна где се крећемо, ако постоје бициклистичке стазе, бициклистичке траке и пешачко-бициклистичке стазе, кретаћемо се њима, ако не постоје, кретаћемо се коловозом највише метар од десне ивице коловоза уз наравно сву заштитну опрему", указао је Ћурчић.
Међутим, изразио је забринутост што већина грађана олако купује лака електрична возила и схвата га као играчку.
"Већина родитеља купује деци било за рођендане, било због неког вида забаве и рекреације. Чињеница је да је то веома опасна ствар. Апел свима је да не раде то, а ако дете испуњава старосни услов и има 14 година, обавезно је да користи заштитну опрему. Родитељи треба стално да надзиру то дете, да виде како вози, где вози, да ли превози своје вршњаке, којим рутама вози и да на неки начин скрену пажњу на безбедност кроз разговоре, кроз примере, шта би се могло десити", нагласио је представник АБС.
Подсетио је да ни један возач тротинета не сме да вози другу особу на тротинету, испушта управљач из руку, придржава се за друго возило и нагло убрзава на низбрдицама.
Ћурчић је нагласио да АБС кроз различите активности, укључујући и информативну брошуру која је доступна на сајту Агенције, покушава да подигне свест код грађана да тротинет није играчка и да постоје правила за управљање тим возилом.
"Информативна брошура на један сликовит и занимљив начин приказује опасности и карактеристике, дата су нека светска искуства, дате су смернице за безбедну вожњу", рекао је Ћурчић.