Нема задржавања на наплатним рампама и на граничним прелазима за путничка возила
13.09.2025. 18:59 19:13
Према информацијама ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила, саопштено је данас из AMSS.
Пrema информацијама Управе граничне полиције на путничким терминалима граничних прелаза нема задржавања возила.
Када је реч о теретним терминалима, камиони на ГП Батровци, на излазу чекају 120 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.