broken clouds
24°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Нема задржавања на наплатним рампама и на граничним прелазима за путничка возила

13.09.2025. 18:59 19:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник/Ф. Бакић  

Према информацијама ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила, саопштено је данас из AMSS.

Пrema информацијама Управе граничне полиције на путничким терминалима граничних прелаза нема задржавања возила.

Када је реч о теретним терминалима, камиони на ГП Батровци, на излазу чекају 120 минута. 

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила. 

гранични прелази наплатне рампе
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај