У НАРЕДНА ДВА САТА СТИЖЕ НЕВРЕМЕ Очекују се пљускови и јак ветар ЕВО КОЈИ ДЕЛОВИ ЗЕМЊЕ СУ НА УДАРУ

18.08.2025. 08:49 09:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) упозорио је на стравично невреме које стиже у наредна два сата.

Према најави РХМЗ, први на удару биће јужни Банат, Шумадија, западна, југозападна и источна Србија.  

- Повремени пљускови, мањег интезитета очекују се и у Београду. Данас ће бити променлјиво облачно, осим на северу. После подне и увече престанак падавина и постепено смањење облачности. Највиша температура од 24 до 29 степени - наводе у РХМЗ.

Према прогнози, и наредних седам дана задржаће се променљиво време - ред сунца, ред облака.

Дневник
Дневник
