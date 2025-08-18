У НАРЕДНА ДВА САТА СТИЖЕ НЕВРЕМЕ Очекују се пљускови и јак ветар ЕВО КОЈИ ДЕЛОВИ ЗЕМЊЕ СУ НА УДАРУ
Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) упозорио је на стравично невреме које стиже у наредна два сата.
Према најави РХМЗ, први на удару биће јужни Банат, Шумадија, западна, југозападна и источна Србија.
- Повремени пљускови, мањег интезитета очекују се и у Београду. Данас ће бити променлјиво облачно, осим на северу. После подне и увече престанак падавина и постепено смањење облачности. Највиша температура од 24 до 29 степени - наводе у РХМЗ.
Према прогнози, и наредних седам дана задржаће се променљиво време - ред сунца, ред облака.