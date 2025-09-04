overcast clouds
НАРЕДНИХ ДАНА ЛЕТЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ, АЛИ БЕЗ ВРУЋИНЕ Ускоро смена годишњих доба, ЕВО КАДА СТИЖЕ ЈЕСЕЊА ТЕМПЕРАТУРА И КИША

У новој временској прогнози Марко Чубрило је истакао да ће наредних дана бити позно лето без тропских врућина али уз летње одлике времена.

Септембар је донео нестабилно време у већи део Србије, као и благи пад температуре. Према временској прогнози Марка Чубрила, до средине месеца ће бити претежно сунчано и релативно топло, повремено су могући ређи пљускови.

Kако истиче Чубрило, око средине септембра могуће је јаче захлађење и долазак јесењег типа времена.

"Наредних десетак дана ће над нама доминирати суво, сунчано и релативно топло време. Атмосфера неће бити сасвим стабилна те би повремено могло бити локалних пљусква и то углавном над брдско-планинским деловима региона, али су они могући у низијама. После 10. септембра ће ка нама јачати утицај цикона али ће у његово топлом сектору и даље долазити повремено влажан али релативно топао ваздух. Ноћи ће бити пријатне уз минимуме од 8 до 18 степени, али ће дневни максимуми бити изнад просека и кретаће се од 24 до 32 степена", наводи Чубрило.

До промене времена ће, како даље истиче, доћи средином месеца.

"Сигнал за промену времена уз јаче захлађење и чешће пљускове за сада стоји негде за период око 15. септембра али је тај сигнал још увек нестабилан. Наредних дана позно лето без тропских врућина али уз летње одлике времена", пише Чубрило у новој временској прогнози.

