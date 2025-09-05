НАУКА ОСТАЛА БЕЗ ПОЗНАТЕ ФИЗИЧАРКЕ Преминула Мирјана Поповић Божић
Угледна српска физичарка др Мирјана Поповић Божић преминула је 2. септембра у 79. години у Бостону у Америци.
"Наша драга колегиница, угледна физичарка др Мирјана Поповић Божић, преминула је 2. септембра 2025. у 79. години, у Бостону у Сједињеним Америчким Државама.
Др Поповић Божић је рођена у Шапцу 1947. године где је завршила основну школу и део гимназије, а матурирала је у Београду где затим уписује Електротехнички факултет. Након што је стекла титулу дипломираног инжењера-физичара, др Поповић Божић је магистрирала, а затим и докторирала на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду 1976. године.
Током целог радног века била је запослена у Институту за физику у Београду и својим идејама, марљивошћу и отменошћу утицала на живот и рад бројних генерација физичарки и физичара.
Радила је у Центру за теоријску физику, где ће 1994. године стећи звање научног саветника. Као гостујући истраживач боравила је на угледним иностраним универзитетима – у Институту за теоријске науке Универзитета Орегона и на Одељењу хемије Б Универзитета Данске.
Остварила је значајан научни допринос у областима теорије биекситона, интеракције измене у молекулима и магнетицима, теорији спина, квантној механици појединачних квантона, квантној интерферометрији, као и историји статистичке физике и квантне механике.
Објавила је 46 радова у међународним часописима и десетине чланака у различитим зборницима. Била је ангажована на бројним домаћим и међународним пројектима и остварила је широку међународну сарадњу, између осталог на Универзитету у Орегону и Универзитету у Колораду, САД, у Институту за нуклеарне науке у Орсеју и Институту Хенри Поенкаре у Паризу, Француска, Институту за теоријске науке у Трсту, Италија, Међународном центру за физику и примењену математику у Едирне, Турска, Атомском институту Техничког универзитета у Бечу, Аустрија, као и Институту им. Лебедева у Москви.
Др Поповић Божић је од самог почетка каријере била посвећени предавач и улагала је велики труд у рад са младима. Деценијама је предавала на последипломским студијама Физичког факултета Универзитета у Београду. Неколико година је предавала на Универзитету у Норфолку, Вирџинија. Током десет година је држала наставу на Електротехничком, Машинском и Саобраћајном факултету, а чак две деценије је предавала четворосеместрални предмет Физика на Филозофском факултету Универзитета у Београду. За потребе тог предмета превела је књигу Нилса Бора ”Атомска физика и људско знање” (Нолит, Београд, 1985).
Богато предавачко искуство искористила је за објављивање радова о настави физике, као и бројна предавања и организацију догађаја посвећених овој области. Била је аутор, преводилац и уредник више публикација намењених студентима и наставницима физике, као и ученицима заинтересованим за физику и учествовала у мноштву едукационих акција и пројеката. Један од њих који и даље живи је Парк науке у родном Шапцу, који је 2013. године осмислила и заједно са још неколико аутора и уз подршку Института за физику и других институција спровела у дело.
Др Поповић Божић је током каријере, али и након одласка у пензију, улагала велике напоре у ширење научних идеја и популаризацију физике, посебно међу млађим генерацијама. Неуморно се борила за јачање улоге науке у друштву, а била је и врло активна у афирмацији улоге жена у науци. Била је удата за нашег познатог физичара др Марка Поповића (1936-2011) и имала је ћерку и сина, написали су на сајту "ипб".