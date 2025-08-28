НЕМА НОВИХ ВАУЧЕРА Министарство туризма демантовало вест о почетку поделе нових 100.000 ваучера за субвенционисани одмор у Србији
28.08.2025. 20:43 20:46
Коментари (0)
Министарство туризма и омладине демантује вест која се појавила на појединим порталима, а у вези са доделом ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима.
На порталима је објављено да данас почиње пријава за доделу 100.000 ваучера у вредности од по 5.000 динара, који се могу искористити до 28. новембра 2025. године.
Објављени наводи нису истинити.
Грађанима Републике Србије је ове године било на располагању 30.000 ваучера у вредности од по 10.000 динара, за које су подношене пријаве на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ закључно са 17. априлом, чиме је и евидентирање грађана завршено.
Ваучери се могу искористити закључно са 20.новембромове године.