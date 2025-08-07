few clouds
„Похвалио“ се и на Инстаграму

НЕСВАКИДАШЊИ ИНЦИДЕНТ У БУДВИ Младић „летео“ у луксузном аутомобилу БАХАТО И БРЗО ВОЗИО, а кад га је зауставила полиција, УСЛЕДИО ЈЕ ШОК

07.08.2025. 20:10 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

БУДВА: Несвакидашњи инцидент у саобраћају догодио се у Будви, када је полиција зауставила младића који је брзином већом од дозвољене кроз град возио луксузни аутомобил.

Он је стао на полицијску команду стоп, али његово објашњење оставило је све у шоку.  

Када су га зауставили он је рекао да тако насилнички и бахато вози јер му се баш жури да му неко не би заузео балдахин на плажи. Пре него што га је полиција зауставила он је дивљао по улици, дрифтовао на плажи и возио далеко преко ограничења, каже за РИНУ један од очевидаца који се нашао на лицу места, иначе мештанин Будве.

Додаје да је овај младић читав тај догађај касније окачио на свој Инстаграм профил.

море
Фото: RINA

Момак је туриста, али видно је његово бахато понашање у Будви већ данима. На свом Инстраграму се хвали луксузним животом, скупим изласцима, очигледно је то само наставио и док је на одмору. И то је све легитимно, да он својом бахатом вожњом не угрожава друге, додаје наш саговорник.

Поводом овог случаја, полиција се није оглашавала са додатним информацијама.
 

будва туриста брза вожња
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
