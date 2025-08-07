ПУЦЊАВА У БУДВИ Рањен сарадник Луке Бојовића ПУЦАО ГОСТ ХОТЕЛА?
07.08.2025. 19:28 19:36
Коментари (0)
Будванин Марко Љубиша Кан, близак пријатељ Луке Бојовића, рањен је на базену хотела у Пржну, кад је на њега пуцано.
Како пишу "Вијести", на њега је наводно пуцао гост хотела.
Кан је претходно био у друштву, које се потом разишло, а када је остао сам, једна особа која је такође била на хотелском базену је запуцала.
Полиција је на лицу места.
Високопозиционирани шкаљарац
Марко Љубиша Кан означен је као високопозиционирани припадник шкаљарског клана.
Он је од раније познат полицији због низа кривичних дела.
Вијести/Блиц