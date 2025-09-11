Није још готово! ОВИ ДЕЛОВИ СРБИЈЕ БИЋЕ НА УДАРУ НЕВРЕМЕНА! РХМЗ упозорава: У наредна 2 сата обилан пљусак, град и ЈАК ВЕТАР
Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) не престаје да ниже упозорења. Облак који доноси невреме се премешта и тако ће бити током целе ноћи.
Осим јаке кише, РХМЗ најављује и град, грмљавину и олујни ветар!
"У наредна 2 часа интензивни пљускови са грмљавином из централне Србије преко Великог Поморавља измештаће се даље ка Борском и Зајечарском округу, а у области падавина очекује се и јак ветар. У осталим деловима Србије променљиво облачно - киша ће местимично падати и у југозападној Србији, као и на југу Баната, а као ретка (изолована) појава у виду пљуска и грмљавине понегде и на северу Војводине", најновије је упозорење РХМЗ издато у 18.30 сати.
Претходна упозорња РХМЗ
- У наредних сат времена на подручју Шумадије очекују се јаки конвективни развоји који ће условити локално већу количину падавина, краткотрајну појаву суградице и града, као и јак ветар у зони најјачих пљускова - наводи се у хитном упозорењу РХМЗ.
Како наводе из РХМЗ, упозорење ће трајати до 17.36 сати.
Подсетимо, из РХМЗ су раније данас навели да ће се за конкретне локације издавати хитна упозорења 1 до 2 часа унапред.
Киша већ пада у овим деловима Србије
У кратком временском периоду пала је велика количина кише, па се вода преливала из олука на зградама у центру Чачка.
Слична ситуација је и у Крагујевцу. Погледајте ВИДЕО
А судећи према снимцима са друштвених мрежа киша лије на све стране.
Где ће данас бити падавина
Како се може видети на сајту Време радар, киша не престаје да пада скоро на подручју целе Војводине. Одатле се премешта ка истоку, и већ око 13 сати падавине ће се смањити.
Тренутно у Београду нема пуно падавина, али ће већ после 12 сати интензивније падавине почети. Како се види на радарским снимцима у 13 сати јако невреме праћено градом и грмљавином захватиће подручја Крагујевца, Чачка, Новог Пазара.
Слична ситуација је и у Краљеву.
Потом ће око 18 сати са запада стићи невреме које ће се захватити Ваљево, Коцељеву, Уб, Шабац и Обреновац.
Одатле ће се кретати ка истоку и већ око 19 и 20 сати захватиће Београд, Лазаревац, Смедерево, Младеновац.
У касним вечерњим сатима невреме ће ослабити током кретања на исток, док ће после поноћи потпуно престати.
Потопљене улице у Александровцу погледајте на снимку.
Упаљени жути и наранџасти метеоаларми
РХМЗ је упалио аларма за данас, за целу Србију, и у већем делу је на снази наранџасти метеоаларм, који означава да је време опасно.
Метеоаларми на снази су због чак три опасне појаве - пљускова, јаке грмљавине и ветрова.