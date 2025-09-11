overcast clouds
Није још готово! ОВИ ДЕЛОВИ СРБИЈЕ БИЋЕ НА УДАРУ НЕВРЕМЕНА! РХМЗ упозорава: У наредна 2 сата обилан пљусак, град и ЈАК ВЕТАР

11.09.2025. 19:01 19:19
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) не престаје да ниже упозорења. Облак који доноси невреме се премешта и тако ће бити током целе ноћи.

Осим јаке кише, РХМЗ најављује и град, грмљавину и олујни ветар!

"У наредна 2 часа интензивни пљускови са грмљавином из централне Србије преко Великог Поморавља измештаће се даље ка Борском и Зајечарском округу, а у области падавина очекује се и јак ветар. У осталим деловима Србије променљиво облачно - киша ће местимично падати и у југозападној Србији, као и на југу Баната, а као ретка (изолована) појава у виду пљуска и грмљавине понегде и на северу Војводине", најновије је упозорење РХМЗ издато у 18.30 сати.

да
Фото: freepik, ilustracija

Претходна упозорња РХМЗ

- У наредних сат времена на подручју Шумадије очекују се јаки конвективни развоји који ће условити локално већу количину падавина, краткотрајну појаву суградице и града, као и јак ветар у зони најјачих пљускова - наводи се у хитном упозорењу РХМЗ.

Како наводе из РХМЗ, упозорење ће трајати до 17.36 сати.

Подсетимо, из РХМЗ су раније данас навели да ће се за конкретне локације издавати хитна упозорења 1 до 2 часа унапред.

 

Киша већ пада у овим деловима Србије

У кратком временском периоду пала је велика количина кише, па се вода преливала из олука на зградама у центру Чачка.

Слична ситуација је и у Крагујевцу. Погледајте  ВИДЕО

А судећи према снимцима са друштвених мрежа киша лије на све стране.

да
Фото: freepik, ilustracija

Где ће данас бити падавина

Како се може видети на сајту Време радар, киша не престаје да пада скоро на подручју целе Војводине. Одатле се премешта ка истоку, и већ око 13 сати падавине ће се смањити.

Тренутно у Београду нема пуно падавина, али ће већ после 12 сати интензивније падавине почети. Како се види на радарским снимцима у 13 сати јако невреме праћено градом и грмљавином захватиће подручја Крагујевца, Чачка, Новог Пазара.

Слична ситуација је и у Краљеву.

Потом ће око 18 сати са запада стићи невреме које ће се захватити Ваљево, Коцељеву, Уб, Шабац и Обреновац.

Одатле ће се кретати ка истоку и већ око 19 и 20 сати захватиће Београд, Лазаревац, Смедерево, Младеновац.

У касним вечерњим сатима невреме ће ослабити током кретања на исток, док ће после поноћи потпуно престати.

Потопљене улице у Александровцу погледајте на   снимку.

 

Упаљени жути и наранџасти метеоаларми

РХМЗ је упалио аларма за данас, за целу Србију, и у већем делу је на снази наранџасти метеоаларм, који означава да је време опасно.

Метеоаларми на снази су због чак три опасне појаве - пљускова, јаке грмљавине и ветрова.

 

