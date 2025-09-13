НОВА НАДА ЗА ЖЕНЕ КОЈЕ ИМАЈУ КАРЦИНОМ ДОЈКЕ Иновативне терапије смањују ризик од напредовања болести за 50 одсто
Циљана терапија пружа нову наду женама са метастатским карциномом дојке, омогућавајући им чак четири пута дуже преживљавање без напредовања болести у поређењу са тренутним опцијама лечења, истакнуто је на Форуму Удружења медикалних онколога Србије (УМОС) одржаном у петак у Београду.
Ова терапија смањује ризик од прогресије болести за 50 одсто, а шансу за превремену смрт за 36 одсто, доносећи реалну шансу за квалитетнији и дужи живот.
Ефикасност циљане терапије огледа се у двоструко већем проценту пацијената са значајном редукцијом тумора, а посебно је драгоцена за пацијенткиње чији тумори имају низак ниво ХЕР2 протеина - за њих је то једина доступна могућност.
-Важно је да ова терапија буде доступна женама у Србији, као што је имају пацијенткиње у региону - наводи председница Женског центра “Милица” Весна Бонџић, удружења које окупља жене оболеле од рака дојке, а која је учествовала на Форуму УМОС-а на којем се ове године говорило о изазовима у лечењу метастатског карцинома дојке и грлића материце.
Према доступним подацима, годишње се код нас више од 4.600 жена суочи са дијагнозом рака дојке, а код великог броја болест временом прераста у метастатски облик.
-Иза ових бројева стоје људи - жене које се, упркос озбиљној дијагнози, труде да очувају достојанство, активно учествују у друштву и свакодневном животу - истакла је Бонџић у саопштењу Женског центра “Милица”.
Метастатски карцином дојке спада међу највеће изазове нашег здравственог система. Рак дојке је најчешћи малигнитет код жена, а метастатска болест се јавља код знатног дела оболелих, обично захватајући органе од кључног значаја за функционисање организма.
-Овако озбиљан стадијум болести не утиче само на пацијенткиње, већ је оптерећење и за њихове породице и читаву заједницу: изазива снажне емотивне, социјалне и економске последице које захтевају додатну пажњу и разумевање на свим нивоима друштва. Бројеви о којима говоримо су више од статистике, они представљају животне приче које захтевају јасно препознавање у јавно-здравственим стратегијама - истиче Бонџић.
Савремене иновације у онкологији засноване су на темељном научном раду, годинама клиничког искуства и огромном труду научника широм света. Најновије терапијске опције померају границе онога што је могуће за жене које живе са карциномом дојке.
-Нова, циљана терапија нуди неупоредиво боље шансе за контролу болести, значајно продужење живота и смањење терета свакодневних симптома. За пацијенткиње то значи не само више дана, већ више добрих дана, више могућности да остану активне и присутне у својим породицама, послу, свету. Ипак, у Србији су те шансе још увек ограничене, што прави разлику која се, нажалост, мери не само у бројевима већ у пропуштеним животима - каже Бонџић.
У стварности карцинома дојке, време и квалитет лечења су од кључног значаја. Искуства из европских и светских здравствених система потврђују да савремен, иновативан приступ овој болести доноси пацијенткињама дужи живот, бољу контролу симптома и виши стандард неге.
-Зато је Женски центар “Милица” још средином 2024. године упутио Републичком фонду за здравствено осигурање иницијативу за стављање циљане терапије за лечење оболелих од метастатског карцинома дојке на позитивну Листу лекова - рекла је Весна Бонџић и додала да присуство пацијената на Форуму УМОС-а, где постоји активна размена стручних мишљења, искустава и иницијатива, показује да постоји заједничка воља и знање да се и у Србији направе искораци ка онколошким стандардима који важе у другим земљама и да циљана терапија за метастатски карцином дојке буде доступна оболелима.