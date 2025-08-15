НОВИ ЗАКОН ШТИТИ НАЈСТАРИЈЕ Бесплатни излети више неће бити замка за пензионере
Нацрт закона о заштити потрошача, који је на јавној расправи до 24. августа, регулисаће дигитално тржиште, а увешће, и самим тим санкционисати, нов облик насртљиве праксе који највише погађа пензионере.
Хотели или апартмани који се резервишу преко интернета убудуће неће моћи да приказују нереалну слику и да на кварно плаћају добре рецензије. Продавци који продају уређаје, попут телефона, телевизора, паметних веш-машина и слично мораће да обезбеде и рад и ажурирање апликација које су битне за тај уређај, док ће потрошачи, посебно старији, који су честа мета, бити заштићени од трговца који им нуде бесплатна путовања, а онда им агресивно "уваљују" прескупе производе!
Наиме, ово су неке од новина које предвиђа Нацрт закона о заштити потрошача, који је на јавној расправи до 24. августа, и које за циљ имају да обезбеде додатну заштиту потрошача.
Дигиталне услуге
- Основни циљ доношења новог закона о заштити потрошача јесте делотворније, ефикасније и боље спровођење законских решења и усклађивање потрошачког права у Србији с потрошачким правом ЕУ, што је и обавеза коју је Србија прихватила међународним уговором, Споразумом о стабилизацији и придруживању ЕУ.
Такође, потребно је унапредити систем заштите потрошача као одговор новим изазовима на светском тржишту - наводи Министарство унутрашње и спољне трговине у образложењу нацрта.
Зоран Николић, потпредседник Националне организације потрошача Србије (НОПС), каже за Kурир да се најважније измене које доноси нови нацрт односе на дигитално тржиште.
- Развојем технологије и вештачке интелигенције дошло је и до развоја дигиталних услуга, а нацрт, у складу с директивом и праксом ЕУ, предвиђа прописе које ће регулисати то дигитално тржиште. Нацртом се прописују услови, објашњава шта је несаобразна дигитална услуга, као и начини за остваривање права - каже Николић.
Једна од новина је, како се наводи у нацрту, уређивање одговорности трговца у случају несаобразности дигиталног садржаја или дигиталне услуге.
- То заправо значи да ако уз куповину новог телефона, за који је законска заштита две године, треба да добијете и бесплатно ажурирање система, и ако систем из било ког разлога за те две године то не може да ажурира, моћи ћете да вратите телефон. Уколико, на пример, паметну веш-машину не можете да, због тога што нека апликација не ради, укључите путем телефона док сте на послу, а рекламирали су као да то може, опет имате право да вратите цео производ - објашњава Николић и додаје да је ово први пут да се у прописе уводи овај начин повезивања производа и дигиталних услуга, односно дигитална услуга постаје саставни део тог уређаја.
"Ако испоручени дигитални садржај или дигитална услуга нису саобразни уговору, потрошач има право на усклађивање, одговарајуће умањење цене или на раскид уговора", наводи се у нацрту.
Забрањена продаја е-цигарета малолетницима
Нацрт закона експлицитно забрањује и да се малолетницима продају електронске цигарете и течности за пуњење електронских цигарета.
"У случају сумње да је потрошач лице млађе од 18 година, трговац није дужан да прода или услужи алкохолно пиће, пиво, дувански производ, електронске цигарете, течности за пуњење електронских цигарета, друге производе који су намењени за пушење, шмркање, сисање, жвакање или инхалирање паре (аеросола) или пиротехничка средства док потрошач не омогући трговцу увид у важећу личну карту, пасош или возачку дозволу", наводи се у закону. За трговце који прекрше забрану казна је 50.000 динара.
Сада ће се, каже Николић, уредити и коришћење вештачке интелигенције у, на пример, рангирању хотела.
Вештачка интелигенција
- Дешавало се да вештачка интелигенција направи гомилу лажних профила који оставе хотелу одличну рецензију, а сада ће постојати начини да се провери да ли је то мишљење стварних корисника или је у питању генерисана рецензија.
Једна новина ће бити посебно важна за старије потрошаче.
- Уводи се нов, девети облик насртљиве пословне праксе и односи се на праксу да вас неки трговац позове на бесплатни излет, а онда вам тамо створе утисак да не можете отићи а да нешто не купите. Производи које продају су често јако скупи, траже и по 100.000 динара, а мета су им често били управо старији људи - објашњава Николић.
Ова обмањујућа и насртљива пословна пракса правна лица коштаће од 300.000 до 2.000.000 динара.