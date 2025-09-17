ОБЕЛЕЖЕНО 150 ГОДИНА ОД ОТКРИЋА ПАНЧИЋЕВЕ ОМОРИКЕ! Павков: Симбол Таре и понос српске ботанике (ФОТО)
ТАРА: Свечаном академијом ''Корени који трају'' на Тари је данас обележено 150 година од открића Панчићеве оморике, а министарка заштите животне средине Сара Павков рекла је на академији да улагање у Тару није само улагање у природу, већ и у људе и у њихов квалитет живота.
''Чини ми посебну част што се данас, на нашој прелепој Тари, заједно сећамо и прослављамо три велика јубилеја: 150 година од открића Панчићеве оморике, 130 година организованог шумарства и 120 година туризма на овом подручју", навела је Павков.
Подсетила је да је Панчићеву оморику пронашао Јосиф Панчић на Тари још 1875. године, иако она на овој планети живи много дуже.
"Панчићева оморика је симбол Таре и понос српске ботанике, и управо је наша обавеза да је чувамо. Од суштинске је важности да очувамо ово прелепо подручје, а Министарство заштите животне средине остаје посвећен и поуздан партнер у томе", рекла је Павков, а саопштило Министарство заштите животне средине.
Навела је да је само у последње три године Јавном предузећу „Национални парк Тара“ додељено више од 80 милиона динара за подршку очувању овог заштићеног природног добра и указала да то сведочи да улагање у Тару није само улагање у природу, већ и у људе и у њихов квалитет живота.
Павков је нагласила да Министарство, у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије и Републичким заводом за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске, интензивно ради на развоју јединственог прекограничног подручја ''Тара – Дрина''.
''Овај прекогранични резерват је прави модел како природу можемо чувати заједнички и преко граница. Обухватао би Национални парк 'Тара' и Парк природе 'Шарган–Мокра гора', који се налазе на територији Републике Србије, као и Национални парк 'Дрина' и будући Парк природе 'Велики Столац', који се налазе на територији Републике Српске, односно Босне и Херцеговине", рекла је Павков.
Истакла је да ће успостављањем заштићеног прекограничног резервата бити направљен важан корак ка испуњењу наших националних и међународних обавеза у области заштите природе, као и ка новим могућностима за научна истраживања, еколошки туризам и очување биодиверзитета.
Учесници данашње академије симболично су засадили саднице оморике како би дали допринос очувању ове вредне и ретке врсте.
Министарка је подсетила и да је циљ велике еколошке кампање, коју је покренуло Министарство, управо упознавање младих са оваквим лепотама, као и њихово очување.
''Млади могу бити снага природе и зато их и сада позивам да се прикључе, да делују, да упознају и ово и друга заштићена подручја у нашој земљи'', додала је Павков.