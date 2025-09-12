ОБЛАЧНО ЈУТРО, СУНЧАН ЗАВРШЕТАК РАДНЕ НЕДЕЉЕ Пред нама леп викенд
Последњег радног дана у седмици ће након претежно облачног јутра, током дана бити променљиво време са сунчаним интервалима, а, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, само се у брдско-планинским пределима средином дана тек понегде очекује краткотрајна киша.
Дуваће слаб, променљив ветар.
Најнижа температура биће од 14 до 18 степени, а највиша од 25 до 29.
У Београду се, након облачног јутра, током дана очекује променљиво облачно време са сунчаним интервалима.
Дуваће слаб, променљив ветар.
Најнижа температура биће око 17 степени, а највиша дневна око 28.
У суботу се очекује претежно сунчано време, у кошавском подручју уз умерен, на југу Баната и јак југоисточни ветар, а само ће на истоку Србије бити умерено и потпуно облачно повремено са слабом кишом.