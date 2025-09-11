Кључни истражитељ атентата на Зорана Ђинђића КО ЈЕ БИО МИЛЕ НОВАКОВИЋ Jедан од вођа акције која је "ПОСЕКЛА" окореле криминалце, многе политичаре, новинаре, естрадне звезде...
Миле Новаковић, генерал полиције, некадашњи начелник Управе криминалистичке полиције и човек који је водио чувену акцију "Сабља", у којој је имао једну од кључних улога — преминуо је данас у Београду након тешке болести.
Новаковић је умро у болници где се борио са карциномом лимфних жлезда.
Полицијски пуковник у пензији је у полицији провео три деценије, а имао је кључну улогу у операцији "Сабља".
Годину дана је био и на челу Управе криминалистичке полиције, а у разговору за Курир открио је многе детаље о некада моћном земунском клану и његовом најстрашнијем злочину - убиству премијера Ђинђића, након ког су мислили да ће преузети руковођење државом.
Од 1993. до 1997. године био је начелник Полицијске управе Чукарица, а затим је прешао на позицију помоћника начелника за општи криминалитет у Министарству унутрашњих послова. Предводио је оперативну групу „Поскок", која је водила хапшење чланова Земунског клана након 5. октобра 2000. године.
У време атентата на премијера Републике Србије Зорана Ђинђића 2003. године био је помоћник начелника Управе криминалистичке полиције и један од вођа полицијске акције "Сабља", која је "посекла" - осим окорелих криминалаца - и многе политичаре, новинаре, естрадне звезде...
Радио је на хапшењу и испитивању Звездана Јовановића и других осумњичених за атентат на Зорана Ђинђића, као и убиство Ивана Стамболића.
Године 2003. постао је начелник Одељења криминалистичке полиције. Следеће године премештен је на место начелника Одељења граничне полиције, где је остао до пензионисања 2006. године, пише Блиц.