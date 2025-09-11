scattered clouds
19°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Водио акцију „Сабља“ ПРЕМИНУО МИЛЕ НОВАКОВИЋ Некадашњи начелник УКП изгубио животну битку с ОПАКОМ БОЛЕШЋУ

11.09.2025. 22:09 22:12
Пише:
Дневник
Извор:
К1 инфо/Телеграф
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Генерал полиције Миле Новаковић, некадашњи начелник Управе криминалистичке полиције и човек који је водио чувену акцију Сабља, у којој је имао једну од кључних улога, преминуо је данас у Београду, сазнаје Телеграф.

Полицијска акција Сабља вођена је после убиства премијера Србије Зорана Ђинђића, 12. марта 2003. године.

Он је преминуо у болници након тешке борбе са раком.

Према првим информацијама од извора блиског породици, Миле Новаковић се борио са карциномом лимфних жлезда, а преминуо је у болници.

Датум и место сахране биће накнадно саопштени.
 

умро умро мушкарац Начелник УКП МУП преминуо припадник муп
Извор:
К1 инфо/Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СТРАВИЧАН СЛУЧАЈ! Двогодишње дете преминуло од тешких опекотина, ПОЛИЦИЈА истражује одговорност родитеља
da

СТРАВИЧАН СЛУЧАЈ! Двогодишње дете преминуло од тешких опекотина, ПОЛИЦИЈА истражује одговорност родитеља

11.09.2025. 17:12 17:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај