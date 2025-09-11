Водио акцију „Сабља“ ПРЕМИНУО МИЛЕ НОВАКОВИЋ Некадашњи начелник УКП изгубио животну битку с ОПАКОМ БОЛЕШЋУ
Генерал полиције Миле Новаковић, некадашњи начелник Управе криминалистичке полиције и човек који је водио чувену акцију Сабља, у којој је имао једну од кључних улога, преминуо је данас у Београду, сазнаје Телеграф.
Полицијска акција Сабља вођена је после убиства премијера Србије Зорана Ђинђића, 12. марта 2003. године.
Он је преминуо у болници након тешке борбе са раком.
Према првим информацијама од извора блиског породици, Миле Новаковић се борио са карциномом лимфних жлезда, а преминуо је у болници.
Датум и место сахране биће накнадно саопштени.