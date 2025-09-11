СТРАВИЧАН СЛУЧАЈ! Двогодишње дете преминуло од тешких опекотина, ПОЛИЦИЈА истражује одговорност родитеља
Двогодишње дете у Славонском Броду преминуло је од тешких опекотина. Полиција и хитне службе интервенисале су на лицу места, док се истражују околности несреће и евентуална одговорност родитеља.
Данас је у Славонском Броду преминуло двогодишње дете од тешких опекотина, у згради која се налази у непосредној близини Жупанијског државног тужилаштва.
Како наводе очевици, на месту догађаја биле су медицинске службе и полиција. Полицијски службеници тренутно предузимају неопходне радње како би утврдили све околности несреће.
Појавиле су се неслужбене информације да је дете опекотине задобило још јуче, али да родитељи нису одмах реаговали, због чега је помоћ каснила. Такође, спекулише се да родитељи сносе део одговорности јер нису правовремено затражили медицинску помоћ.