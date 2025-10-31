Преноси се искључиво с човека на човека
У СРБИЈУ СТИГАО НОВИ ТИП ВИРУСА ГРИПА Није нимало наиван, температура скаче и до 41! Веома је заразан, а ово су СИМПТОМИ
За разлику од типа А, који има потенцијал за изазове и епидемију и пандемију, тип Б им само епидемијски карактер, с тим да се он спорије мења, а то му је, управо и потребно да би се покренуо већи талас заражавања односно да би дошло до епидемије.
Грип је респираторна инфекција коју изазивају вируси грипа. Ова заразна болест се преноси на здраву особу капљицама које приликом кашљања, кијања и говора избацују заражене особе, директним контактом - руковањем или пољупцем, или у контакту са контаминираним предметима, а симптоми се јављају нагло.
Типови вируса грипа
Постоје четири главна типа грипа. Типови А, Б и Ц погађају људе, док грип Д углавном погађа стоку.
Типови А и Б су одговорни за већину сезонског оболевања у току зиме, али у односу на тип А, тип Б изазива блаже симптоме, с тим да се на то не треба да се ослања ризична популација. Јер, оба могу да изазову ризичније симптоме и доведу до компликација.
У неким случајевима, ова инфекција пролази без потребе за медицинском помоћи. Међутим, ако се симптоми погоршају или се не побољшају након неколико дана, треба отићи код докторка.
То посебно важи за одређене особе, попут мале деце, старијих особа и особа са хроничним стањима, које су у већем ризику од компликација од вируса грипа тип Б.
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" објавио је јутрос најновији извештај о епидемиолошкох ситуацији у Србији, који показује да поред типа А, сад имамо и тип Б вируса грипа.
Ако се не лечи, или у тежим случајевима, грип Б може да изазове:
пнеумонију - упала плућа,
бронхитис,
респираторну инсуфицијенцију,
бубрежну инсуфицијенцију,
упалу срца (миокардитис),
сепсу.
Откако је почео надзор над грипом у Србији су лабораторијски потврђени:
А (Х1пдм/2009)
А Х3
А нетипизирани
Б
Подела тип Б вируса грипа
Вируси грипа тип Б се даље деле на основу порекла вируса, а из сезоне у сезону обично циркулишу.
B/Yamagata
B/Victoria.
Вируси грипа Б генерално се мењају спорије у погледу својих генетских и антигенских својстава од вируса грипа А, посебно од вируса грипа А(Х3Н2) - наводи ЦДЦ.
Карактеристике вируса грипа тип Б
Иако су оба слична, грип Б може се преносити само са човека на човека. Такође, може да буде подједнако тежак, могу бити подједнако тешки, што доводи у питање претходну заблуду да је тип Б блажа болест.
Грип Б погађа нешто више од 23 одсто оболелих од грипа широм света. Веома је заразан и, у озбиљнијим случајевима, може довести до компликација опасних по живот.
Најчешћи симптоми грипа типа Б су:
грозница
кашаљ
главобоља
Респираторни симптоми грипа тип Б
Слично обичној прехлади, грип Б може изазвати респираторне симптоме, међу којима су:
кашаљ,
запушен нос,
бол у грлу,
цурење из носа.
Респираторни симптоми грипа могу да буду и тежи, и да доведу до других здравствених компликација. Ко има астму, грип може да погорша симптоме, па чак и да изазове напад, пише Блиц.