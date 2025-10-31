ЈЕДНА КАРИКАТУРА СЕ ПОРЕДИ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ВУЧИЋЕМ Дина Вучинић о хапшењу Бачулова: Службе су радиле свој посао, хвала им на томе! ТАЈ ЧОВЕК ЈЕ ОПАСАН
Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић изјавила је гостујући на Информер телевизији да је Миша Бачулов заправо лажан херој, као и да је, како је рекла, луд и глуп ако је хтео да угрози свој живот.
-Миша Бачулов је одборник у Скупштини Града и није се појавио последње две седнице. Вероватно је био заузет. Више пута сам рекла да је човек скраћене памети. Сад је дошао до идеје угрожавања свог живота. Он је поприлично глуп. Шта је хтео, да сутра умре? Он је лажан херој. Његова одборничка група броји три члана- кума, жену и њега. Катарина Бачулов је запослена у КЦВ. Када је надстрешница пала, она после неколико минута снима видео и говори следеће „Бавићемо се овим случајем“. Он овде каже да је Катарина упозната са свим. Ово је врло забрињавајуће на шта су спремни - рекла је Вучинић.
Вучинић је подсетила да са једне стране имамо озбиљног државника какав је Александра Вучић, а са друге стране једног градског преваранта, као што је Бачулов.
- Да се једна таква карикатура пореди са Вучићем. То је болестан сценарио, то је припремано недељама уназад. Тај човек је био испред моје куће. Он је опасан. Овакви људи треба да буду иза решетака. Да се не лажемо, његових присталица нема. Грозим се шта би сутра било. Коначно су службе урадиле свој посао, хвала им на томе. Верујем да ће одговор државе сутра бити подједнако озбиљан - рекла је Вучинић.
Бачулова супруга и сви његови треба да захвале држави
-Kолона студената је ишла од Карловаца ка Новом Саду. Те фестивалске сцене смо видели и 1. fебруара, у Лиманском парку. То никад нећу заборавити- Спајдермен масира бесплатно. Занимљиво ми је постављање кревета у Инђији, на којима нико није спавао. Они ни не знају ка ком циљу су кренули. Ја живим у Петроварадину, мало трче, па седну у аутомобил. То је жалосно јер се сутра обележава годину дана од трагедија која се десила у Новом Саду. Они на тај начин желе да покажу себе да покажу као жртве. Мислим да његова супруга и сви његови данас треба да се помоле и захвале државе, јер би га његови сутра наговорили да се отрује - рекла је Вучинић.
Желимо да наставимо да живимо нормално
Вучинић је подсетила да се свим грађанима НовогСада 1. новембра прошле године десио шок.
-Нама се свима десио шок. Ја сам после пада надстрешнице ишла да дам крв. Мене је дочекала Мила Пајић, која је урлала да дам оставку. Тада смо сви били у стању шока. Онда смо тада видели да су се службе безбедности пољуљале. Ја сам то видела и када су се мени појавили испред куће. Ја сам њима и тада рекла. На Скупштини града жена од Мише Бачулова је неколико пута хтела да унесе пиротехничка средства, није она уопште наивна. Службе безбедности су се консолидовале, али и даље имамо проблем са Тужилаштвом. Неки су почели да говоре да нема дела. Како нема дела? То је снимак који траје, где каже човек да му се нађе отров, да се грчи, да падне. Како нема дела? Миша Бачулов је испред Филозофског факултета имао шипку, а око ње обмотао заставу Србије. Ми смо већ фрустрирани. Грађани када ово гледају очекују да они буду иза решетака. Ми желимо да наставимо да живимо. Желе људи да наставе да живе нормално. Сутра ће исто наш живот бити блокиран - навела је Вучинић.