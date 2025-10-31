ЦРКВА ЈЕ МЕСТО ГДЕ СЕ ЗА ПРЕМИНУЛЕ МОЛИМО, ГДЕ ТРЕБА УВЕК ДА СЕ САБИРАМО: Владика Херувим и митрополит Иларион служили помен страдалима у Кочанима и Новом Саду
Владика Херувим осечкопољски и барањски и митрополит брегалнички Иларион из МПЦ служили су помен страдалима у Кочанима и Новом Саду.
Након одслуженог помена, присутнима се речима утехе обратио Преосвећени владика Херувим који је том приликом посебно нагласио:
„Црква је место где се за све страдале и умрле молимо, где су они са нама присутни, а заправо су у наручју Оца нашег небеског. Никаква друга пристаништа ни одредишта, нити тргови и улице, нити било какви други скупови и окупљања не могу човеку дати утеху нити му дати наду као што то може Црква Христова. Црква је место где треба увек да се сабирамо, место у ком ћемо се молити за њих, да Господ прими њихове душе и да будемо заједно приликом Другог Христовог доласка” .
„Помолили смо се управо за душе уснулих наших ближњих, посебно поменувши страдале мученике у Кочанима и у Новом Саду, и верујем да смо том приликом сви овако сабрани у боли али и нади у овом Божјем дому осетили милост, благодат и присуство Божије. Без обзира на тугу, уласком у овај свети храм осетили смо дубоко саосећање са породицама чији су се ближњи преселили у наручје нашег небеског Оца. Осетили смо и крстоваскрслу радост која произлази из муке и из туге јер све се у Христу преображава у радост па и ова туга и бол. То је суштина нашег живота, печат наше вере: без обзира на муке у овом времену и свету, морамо имати постојаност у вери и снагу у Христу који је наша једина нада” — казао је владика Херувим.
На крају свога обраћања, Епископ Херувим је закључио своје слово о погинулима молитвеним речима: „Нека их Господ смести у наручје Аврама, Исака и Јакова и нека их с праведнима приброји Господ наш у месту светлом, у месту цветном, у месту одмора, одакле одбеже свака бол, туга и уздисање...”
Подсећамо, сутра су Митровданске задушнице, а помен за све страдале у паду надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду ће служити Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије у Храму Светог Саве у Београду у 11 часова
Помен ће се служити и у Саборном храму у Новом Саду након Литургије у 8 часова — како је већ раније најављено из Епархије бачке.