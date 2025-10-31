КИНЕСКИ ИНВЕСТИТОР ОСУМЊИЧЕН ЗА БЕСПРАВНУ ГРАДЊУ У СРБИЈИ Полиција му одредила притвор
По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, полицијски службеници су данас одредили задржавање кинеском држављанину Л.С. (44) због сумње да је као инвеститор градио објекат без грађевинске дозволе.
Он је осумњичен за извршење кривичног дела грађење без грађевинске дозволе, саопштено је из тог тужилаштва.
Сумња се да је он у својству инвеститора градио објекат без грађевинске дозволе, па је тако ангажовао грађевинске раднике који су изводили грађевинске радове на делу објекта који је дограђен без одобрења надлежних органа.
Ухапшени ће у законском року бити доведен у тужилаштво када ће га јавни тужилац, у присуству браниоца, саслушати на све наводе кривичне пријаве, након чега ће спровести све доказне радње у циљу правилног утврђивања чињеничног стања.